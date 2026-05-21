Apple testerait un iPhone 19 Pro doté d’un écran qui enveloppe les quatre côtés de l’appareil, avec un Face ID entièrement dissimulé sous la dalle mais un poinçon encore présent pour la caméra avant, selon les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo. Si cette piste se confirme, elle rapprocherait la gamme Pro d’un design beaucoup plus proche du tout écran, tout en laissant entendre qu’Apple n’a pas encore totalement résolu le cas de la caméra selfie.

Le point le plus intéressant n’est pas seulement esthétique. D’après la fuite, Apple serait parvenu à cacher Face ID sous l’écran, mais pas encore l’appareil photo frontal. Cela suggère que la reconnaissance faciale progresserait plus vite que la photo sous l’écran, la caméra restant le composant le plus difficile à faire disparaître sans dégrader le rendu.

Ce scénario décrit un iPhone 19 Pro encore au stade de l’évaluation, donc loin d’un produit figé. Il montre néanmoins une direction assez claire : Apple continuerait à réduire les éléments visibles en façade.

Le maintien d’un simple poinçon permettrait de pousser plus loin l’immersion visuelle tout en évitant un compromis trop fort sur la qualité des selfies. C’est un équilibre assez logique si Apple estime que les technologies actuelles ne sont pas encore prêtes pour cacher totalement la caméra.

L’iPhone 19 Pro et l’iPhone des 20 ans semblent similaires

Cette rumeur prend une autre dimension parce qu’elle cohabite avec celles de l’iPhone des 20 ans attendu lui aussi avec un écran incurvé sur les quatre côtés, mais sans aucune découpe pour le coup. Si Apple prépare vraiment un modèle commémoratif plus important d’un point de vue technique, il devra éviter qu’un iPhone 19 Pro trop proche visuellement ne brouille sa gamme.

La solution la plus simple serait alors de réserver la façade sans découpe à l’iPhone des 20 ans, tout en laissant aux iPhone 19 Pro et Pro Max un poinçon visible. Ce serait une manière de créer une vraie différence sans renoncer à faire progresser la ligne Pro vers un design plus radical.

Tout repose en réalité sur un point technique précis. Si Apple ne peut pas cacher la caméra frontale sous l’écran sans perte visible de qualité, la firme devrait conserver une découpe, même minimale.

Dans ce cas, le design des iPhone de 2027 dépendrait moins d’une volonté marketing que de la maturité réelle des capteurs sous dalle. Et c’est précisément ce qui laisserait ouverte, pour l’instant, la question de la séparation entre les futurs iPhone 19 Pro et un iPhone des 20 ans encore plus premium.