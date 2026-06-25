Il n’y a pas que sur les produits neufs qu’Apple augmente ses prix à cause de la pénurie de RAM. Le fabricant revoit également ses tarifs à la hausse pour les Mac et iPad reconditionnés sur son Refurb Store.

Même les Mac et iPad reconditionnés deviennent plus chers

Par exemple, l’iPad d’entrée de gamme reconditionné avec la puce A16 coûtait jusqu’à présent 329 euros. Désormais, Apple facture le même modèle 429 euros, soit une hausse de 100 euros. Même son de cloche pour l’iPad Pro M4. La version reconditionnée de 11 pouces avec 256 Go coûte désormais 1 019 euros, contre 859 euros auparavant, soit 160 euros de plus. Pour la version 13 pouces, l’ancien prix était de 1 159 euros. Il n’y a pas de stock actuellement sur ce modèle, il est donc difficile de connaître le nouveau prix. Mais il pourrait être de 1 319 euros si l’on applique la hausse de 160 euros.

Du côté du Mac, c’est la même chose. Les MacBook Air, MacBook Pro ou iMac ont vu leurs prix augmenter. Selon les configurations, la hausse peut être de plusieurs centaines d’euros. C’est notamment le cas pour le MacBook Pro avec la puce M5.

Une hausse de prix discutable

Il est certain qu’une hausse de prix sur des produits reconditionnés est discutable. Autant cela peut se comprendre sur les produits neufs parce qu’il faut les produire en usines avec de nouveaux composants et ces derniers, surtout la RAM et le stockage, ont vu leurs tarifs monter en flèche. En revanche, les produits reconditionnés étaient déjà sur le marché.

Maintenant, tout le monde espère que les prix baisseront une fois que la pénurie de RAM se calmera. Mais est-ce qu’Apple et les autres constructeurs vont réellement baisser leurs tarifs ? Rien n’est moins sûr.

Concernant les modèles neufs, voici le résumé des hausses de prix des produits Apple :

MacBook Neo : 699 euros -> 799 euros (+ 100 euros)

699 euros -> 799 euros (+ 100 euros) MacBook Air : 1 199 euros -> 1 399 euros (+ 200 euros)

1 199 euros -> 1 399 euros (+ 200 euros) MacBook Pro : 1 899 euros – 2 199 euros (+ 300 euros)

1 899 euros – 2 199 euros (+ 300 euros) iMac : 1 499 euros -> 1 799 euros (+ 300 euros)

1 499 euros -> 1 799 euros (+ 300 euros) Mac Studio : 2 299 euros -> 2 999 euros (+ 700 euros)

2 299 euros -> 2 999 euros (+ 700 euros) iPad : 389 euros -> 509 euros (+ 120 euros)

389 euros -> 509 euros (+ 120 euros) i Pad Air : 669 euros -> 819 euros (+ 150 euros)

669 euros -> 819 euros (+ 150 euros) iPad Pro : 1 199 euros -> 1 319 euros (+ 200 euros)

1 199 euros -> 1 319 euros (+ 200 euros) iPad mini : 559 euros -> 689 euros (+ 130 euros)

559 euros -> 689 euros (+ 130 euros) Apple Vision Pro : 3 699 euros -> 3 999 euros (+ 300 euros)

3 699 euros -> 3 999 euros (+ 300 euros) HomePod mini : 109 euros -> 139 euros (+ 30 euros)

109 euros -> 139 euros (+ 30 euros) HomePod : 349 euros -> 399 euros (+ 50 euros)

349 euros -> 399 euros (+ 50 euros) Apple TV 4K : 169 euros -> 229 euros (+ 60 euros)

Il reste encore une méthode pour avoir les anciens prix, c’est de passer par les revendeurs. Voici les liens directs vers Amazon, Fnac, Boulanger ou encore Darty.