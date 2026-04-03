Apple a commencé à vendre l’iPad Pro M4 reconditionné, permettant d’avoir une remise par rapport au modèle neuf, sur le refurb.

Voilà l’iPad Pro M4 reconditonné

Selon les pays, on retrouve l’iPad Pro M4 reconditionné en 11 et 13 pouces. En France, seul le modèle de 11 pouces est disponible pour le moment, mais on peut se douter que le modèle de 13 pouces ne va pas tarder à arriver.

On retrouve cinq références sur le refurb français, avec des prix s’échelonnant de 859 euros à 1 059 euros. Si l’on prend le premier modèle par exemple, on a le droit à la variante Wi-Fi avec 256 Go d’espace de stockage et le verre standard pour l’écran de 11 pouces. Le prix est de 859 euros, là où le modèle neuf coûte 1 009 euros. La remise est de 150 euros, soit 15 % de réduction.

Le modèle Wi-Fi avec 512 Go est à 1 059 euros et la variante Wi-Fi + cellulaire avec 256 Go est à 1 059 euros. Là encore, la remise est de 15 %. C’est habituel avec les produits reconditionnés sur le refurb d’Apple.

Apple liste les avantages suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

La boîte comprend l’iPad Pro M4, un câble de chargeur USB-C de 1 mètre, ainsi qu’une chiffonnette pour les appareils dotés d’un écran en verre nano‑texturé.

Pour rappel, Apple a arrêté la vente de l’iPad Pro M4 en octobre, lorsque l’iPad Pro M5 a fait ses débuts. Il est possible d’acheter ce modèle chez Amazon, la Fnac, Darty ou encore Boulanger.