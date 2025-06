Quelques jours après les États-Unis, voilà qu’Apple propose le MacBook Air M4 reconditionné sur son refurb en France. On retrouve huit références au total. Pour rappel, ce Mac portable a fait ses débuts en mars 2025.

Au tour de la France pour le MacBook Air M4 reconditionné

La référence la moins chère du lot est le MacBook Air M4 avec 10 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la puce graphique (GPU), 16 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Ici, le prix du modèle reconditionné est de 1 269 euros contre 1 499 euros pour le modèle neuf chez Apple. La remise est de 230 euros, soit 15 %.

Les 15 % de remise s’appliquent également aux autres variantes. Celles à 1 489 euros ont ainsi le droit à 260 euros de remise et celles à 1 699 euros ont 300 euros de remise.

Apple liste les éléments suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Chaque MacBook Air M4 reconditionné s’accompagne par un adaptateur secteur compact de 35 W avec deux ports USB-C et un câble USB-C vers MagSafe 3 (2 mètres).

Pour ceux qui le préfèrent, il reste bien sûr la possibilité d’acheter un MacBook M4 neuf et non reconditionné. Des revendeurs proposent de meilleurs tarifs d’Apple. Par exemple, Amazon propose un prix de 1 351 euros, soit 10 % de remise par rapport au tarif neuf d’Apple.