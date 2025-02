Apple a commencé à mettre en vente ses Mac M4 reconditionnés au niveau de sur refurb, avec notamment les MacBook Pro et Mac mini. En Europe, cela se limite pour l’instant au MacBook Pro. Mais dans d’autres pays, dont les États-Unis et le Canada, il y a le Mac portable et le Mac de bureau.

Les Mac M4 reconditionnés débarquent sur le refurb

De nombreux MacBook Pro M4 reconditionnés sont disponibles pour le coup sur le refurb français. Il n’y a pas moins de 61 références à l’heure où cet article est publié. La remise par rapport aux modèles neufs est d’environ 15 % à chaque fois.

Par exemple, le MacBook Pro de 14 pouces avec la puce M4 de 10 cœurs pour le CPU et 10 cœurs pour le GPU, 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage est disponible au prix de 1 609 euros pour la variante reconditionnée contre 1 899 euros pour le modèle neuf.

Si l’on prend le modèle le plus cher de la liste, on retrouve un MacBook Pro de 16 pouces avec la puce M4 Max (16 cœurs pour le CPU et 40 cœurs pour le GPU), 128 Go de RAM et 2 To de stockage, le tout pour 5 289 euros. En comparaison, le modèle neuf coûte 6 309 euros.

Apple communique les avantages suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Chaque boîte inclut le MacBook Pro, un adaptateur secteur USB-C (la puissance varie selon le modèle) et un câble USB-C vers MagSafe 3 de 2 mètres.

On notera qu’il manque l’iMac M4, mais on peut se douter qu’Apple l’ajoutera prochainement à son refurb. Son arrivée devrait se compter en jours ou semaines, et non en mois.

Il est bon de noter qu’il peut exister des tarifs similaires, voire meilleurs pour des modèles neufs chez Amazon et d’autres commerçants.