Apple se met à vendre des MacBook Air M4 reconditionnés sur son refurb. Cela concerne d’abord les États-Unis, la France et les autres pays suivront d’ici les prochains jours ou semaines.

Le refurb accueille le MacBook Air M4

On retrouve quelques modèles. Pour le MacBook Air M4 de base avec 10 cœurs pour le processeur (CPU) et 8 cœurs pour la puce graphique (GPU), 16 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage et l’écran de 13 pouces, le prix pour le modèle reconditionné est de 849 dollars contre 999 dollars pour le modèle neuf. La remise ici est de 15 %, ce qui est standard sur le refurb d’Apple.

Il y a également d’autres variantes disponibles avec davantage de puissance et de stockage, toujours avec une remise de 15 %.

Apple liste les éléments suivants pour ses produits reconditionnés :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Pour rappel, le MacBook Air M4 a fait ses débuts au mois de mars. En France, le Mac portable débute à 1 199 euros chez Apple. Mais il est possible de l’avoir moins cher. Amazon le propose à 1 089 euros. Aussi, il est à 1 099 euros à la Fnac, chez Darty ou encore chez Boulanger.