Après les MacBook Pro et Mac mini M4, Apple commence à vendre les iMac M4 reconditionnés. Cela concerne quelques pays pour le moment, dont certains en Europe. Il y a notamment le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne ou encore l’Italie. Il faut encore patienter pour la France.

Les iMac M4 reconditionnés sont là

Il y a beaucoup d’iMac M4 reconditionnés sur le refurb d’Apple aux États-Unis, mais la liste est plus limitée en Europe (pour le moment du moins). Par exemple, il est possible d’avoir le modèle de base avec 8 cœurs pour le processeur (CPU), 8 cœurs pour la partie graphique (GPU), 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1 289 euros. En comparaison, le modèle neuf coûte 1 519 euros. L’économie ici est de 230 euros, soit 15 % de réduction.

On peut également citer l’exemple du modèle avec 10 cœurs pour le CPU, 10 cœurs pour le GPU et la présence du verre nano-texturé qui est au prix de 1 699 euros pour l’iMac M4 reconditionné contre 1 999 euros pour le modèle neuf. Là aussi, la remise est de l’ordre de 15%.

Il est bon de noter qu’Apple propose à chaque fois de choisir la capacité de stockage, ce qui n’est pas toujours le cas pour d’autres modèles. Cela suggère que le fabricant a beaucoup de modèles reconditionnés en stock.

Apple communique les avantages suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Chaque boîte inclut l’iMac, le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse, un adaptateur secteur 143 W, un cordon d’alimentation (2 mètres) et un câble de charge USB‑C. Pour rappel, l’iMac M4 a fait ses débuts en octobre 2024.