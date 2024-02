Apple a mis à jour son refurb pour mettre en vente des modèles reconditionnés de l’iMac équipé de la puce M3. Cet ordinateur tout-en-un a vu le jour en octobre 2023.

L’iMac M3 reconditionné est là

Pour le moment, Apple propose l’iMac M3 reconditionné sur son refurb américain, mais la boutique française et celle des autres pays ne vont pas tarder à l’avoir.

Plusieurs modèles et plusieurs coloris sont disponibles. Le modèle le moins cher coûte 1 099$, ce qui représente une réduction de 200 dollars sur le modèle neuf, soit une remise de 15%. Pour ce prix, on retrouve le modèle de base avec 8 cœurs pour le CPU (processeur) et 8 cœurs pour le GPU (partie graphique).

Il y a également le modèle avec 10 cœurs pour le GPU qui est disponible à 1 269$ au lieu de 1 499$, ce qui représente une nouvelle fois 15% de remise. Une autre variante avec 512 Go de stockage (contre 256 Go pour les autres) est proposée à 1 439 dollars, avec là encore 15% de remise par rapport au modèle neuf.

Chaque iMac M3 reconditionné s’accompagne par le clavier Magic Keyboard avec Touch ID, la souris Magic Mouse, un adaptateur secteur de 143 W, un câble d’alimentation de 2 mètres et un câble USB-C vers Lightning.

La disponibilité de l’iMac M3 reconditionné en France et ailleurs devrait se faire d’ici les prochains jours.