Apple débute la production pour son capteur photo à ouverture variable qui arrivera sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre. Cette évolution marquera une première sur iPhone.

Ça progresse pour la nouveauté photo des iPhone 18 Pro

Jusqu’ici, de l’iPhone 14 Pro à l’iPhone 17 Pro, le capteur photo principal repose sur une ouverture fixe de ƒ/1,78, avec une optique toujours complètement ouverte pendant la prise de vue. Une ouverture variable permet au contraire d’ajuster la quantité de lumière qui atteint le capteur. Elle peut s’ouvrir davantage en basse lumière, se refermer dans les scènes très lumineuses et offrir plus de contrôle sur la profondeur de champ.

D’après ETNews, Sunny Optical a déjà commencé à produire les actionneurs qui pilotent le mécanisme d’ouverture, tandis que l’assemblage des modules photo doit suivre au début de l’été. LG Innotek, principal partenaire photo d’Apple, se prépare de son côté à lancer la production autour de juin ou juillet. Le groupe installe actuellement des équipements dédiés dans son usine de Gumi en Corée du Sud. Des fabricants de modules comme Cowell doivent aussi participer au processus.

Cette organisation suggère un module plus complexe que les générations précédentes. LG Innotek pourrait ainsi récupérer une part plus importante de la production du capteur photo principal.

La piste de l’ouverture variable n’est pas nouvelle. L’analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué dès novembre 2024 que les deux iPhone 18 Pro adopteraient cette technologie sur leur capteur photo principal à l’arrière.

En octobre 2025, une autre fuite indiquait déjà qu’Apple avançait sur ce dossier et discutait des composants avec ses fournisseurs. Le précédent du téléobjectif tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max clarifie aussi la situation : lors de cette transition, LG Innotek avait d’abord assuré seul les livraisons.