Apple préparerait un changement matériel majeur du côté du bloc photo de l’iPhone 18 Pro, mais la montée en cadence de cette nouveauté ne se ferait pas difficultés. Selon plusieurs informations issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique, Largan Precision aurait refusé la demande d’Apple d’augmenter les volumes du futur module photo à ouverture variable. Une situation inhabituelle dans l’écosystème du groupe californien, où les fournisseurs ont plutôt tendance à s’aligner sur les exigences de Cupertino, parfois même au prix d’investissements lourds.

Une technologie photo très attendue pour différencier l’iPhone 18 Pro

L’ouverture variable est considérée comme l’une des évolutions matérielles les plus prometteuses pour les prochains iPhone haut de gamme. Sur le papier, ce nouveau module doit permettre d’ajuster mécaniquement la quantité de lumière entrant dans le capteur principal, avec des bénéfices attendus en basse lumière, sur le rendu des portraits et sur la qualité du flou d’arrière-plan (effet bokeh). Pour Apple, il s’agirait d’un moyen très concret d’améliorer la partie, au-delà du seul traitement logiciel de l’image (via l’ISP).

Dans cette perspective, la volonté d’augmenter les commandes traduit vraisemblablement une forme de confiance dans le potentiel commercial de l’iPhone 18 Pro. C’était sans compter les moyens industriels dont dispose Largan, qui ne serait donc pas en capacité d’augmenter les volumes de ce module sans engager de lourds coûts en achats de machines d’usinage…

Largan regarde déjà au-delà du smartphone

Le refus (présumé) de Largan s’expliquerait en outre par une réallocation de ressources vers le CPO, ou co-packaged optics, une technologie jugée beaucoup plus prometteuse à long terme pour les centres de données et les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (encore !). En clair, le fournisseur taïwanais préférerait réserver une partie de ses capacités à un marché plus rentable et plus stratégique que celui des modules photo mobiles, y compris pour un gros client comme Apple.

Un rapport de force inhabituel dans la chaîne d’approvisionnement Apple

Si Largan peut se permettre de ralentir ou de limiter sa réponse à Apple, c’est parce que son niveau d’expertise sur les optiques de très haute précision lui confère encore un vrai pouvoir de négociation. Les exigences de rendement, de miniaturisation et de qualité sur ce type de lentille restent suffisamment élevées pour rendre quasi impossible le remplacement de ce type de fournisseur, et encore plus à très court

Apple anticipe déjà en diversifiant ses fournisseurs

Apple n’aurait toutefois pas attendu ce bras de fer pour protéger ses arrières. Sunny Optical se serait déjà positionné comme fournisseur principal sur cette technologie de module à ouverture variable, tandis que Largan glisserait vers un rôle plus secondaire. Cette redistribution montre que le groupe cherche à éviter toute dépendance excessive sur un seul partenaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’un composant aussi important au plan commercial.

Au fond, cette affaire dépasse le seul cas de l’iPhone 18 Pro, et révèle un basculement plus large en cours dans l’industrie : les grands fournisseurs historiques du smartphone ne regardent plus seulement vers le mobile mais aussi vers les marchés portés par l’IA et les infrastructures de calcul. Pour Apple, le défi n’est donc plus seulement de faire entrer l’ouverture variable dans l’iPhone, mais de sécuriser durablement les ressources nécessaires dans un monde où certains partenaires ont désormais d’autres priorités.