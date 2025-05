Voilà qui ne devrait pas ravir Donald Trump : Foxconn, le plus grand sous-traitant mondial de fabrication électronique, a reçu l’approbation du gouvernement indien pour établir une usine de semi-conducteurs en partenariat avec le groupe HCL. Cette coentreprise représente un investissement de 433 millions de dollars (37,06 milliards de roupies) et sera implantée dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, au nord du pays. Le ministre indien de l’Information, Ashwini Vaishnaw, affirme que l’usine devrait être opérationnelle d’ici 2027, et si l’on en croit plusieurs sources, Apple sera bien l’un des clients de ce complexe.

Cette nouvelle usine sera spécialisée dans la production de puces pilotes d’affichage, des composants essentiels pour les smartphones, ordinateurs portables, PC, automobiles et autres appareils électroniques grand public. L’objectif de production est de 20 000 tranches de semi-conducteurs et 36 millions de puces par mois. Ce projet de Giga-usine s’inscrit dans une tendance plus large des fournisseurs d’Apple, dont Foxconn, à diversifier leur production hors de Chine face aux tensions géopolitiques persistantes entre Washington et Pékin.

On notera que le timing de cette approbation est pour moins malheureux : le président américain Donald Trump a en effet récemment demandé à Tim Cook d’arrêter d’augmenter sa production indienne d’iPhone et de miser sur une production localisée aux États-Unis. Le message ne semble pas être passé.