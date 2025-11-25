Foxconn, pilier incontournable de la chaîne d’approvisionnement mondiale de composants et de produits électroniques, ne se contente pas d’assembler des appareils sur commande de grosses sociétés (Apple entre autres…) Alors que près de 60 % des composants présents dans les smartphones proviennent déjà de ses usines, le géant taïwanais ambitionne désormais d’imposer ses batteries solides de nouvelle génération dans les futurs appareils d’Apple.

Des batteries plus fines, plus sûres et plus puissantes

Lors de son dernier Technology Day, Foxconn a ainsi dévoilé un ensemble de solutions innovantes, dont des batteries sodium-ion, des modèles à électrolyte solide ou bien encore batteries LMFP avec une anode en carbure de silicium. L’objectif affiché est de remplacer progressivement les cellules lithium-ion actuelles par des alternatives plus sûres, moins coûteuses et surtout plus fines afin d’ouvrir la voie à des designs d’appareils plus compacts.

Une rupture technologique encore en maturation

Bien que prometteuses, ces technologies de batterie solide ne sont pas encore prêtes pour une production de masse. Foxconn reconnaît que des avancées restent nécessaires, notamment pour garantir la stabilité et la durabilité exigées par les fabricants. L’entreprise vise ici clairement le marché des appareils 3C — smartphones, tablettes et équipements connectés — appareils qui profiteraient à plein de gains significatifs en autonomie. À terme, ses batteries solides pourraient offrir une meilleure densité énergétique tout en étant moins épaisse de 20 %, une avancée déterminante pour les futurs gammes de mobiles ultrafins.

Une stratégie pensée pour séduire Apple

Apple, client historique et partenaire stratégique de Foxconn, représenterait une cible prioritaire. En démontrant sa capacité à industrialiser ces technologies émergentes, le groupe espère bien inciter Cupertino à intégrer ses nouvelles batteries dans les prochaines générations d’iPhone ou d’iPad. La firme mise notamment sur sa première giga-usine de batteries, déjà active dans le secteur des véhicules électriques, pour prouver son savoir-faire à grande échelle.

Apple attendra t-il que cette technologie de batterie arrive à pleine maturité pour l’intégrer dans ses produits ? On voit mal en effet la firme de Cupertino servir de bêta-testeur pour un composant encore en cours de recherches avancées…