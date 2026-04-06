L’iPhone Fold vient de franchir une étape importante : le début de sa production d’essai chez Foxconn. Ce passage redonne du poids au scénario d’un lancement à l’automne, alors que plusieurs signaux récents laissaient plutôt craindre un décalage après l’iPhone 18 Pro qui, lui, arrivera en septembre.

Un début de production d’essai pour l’iPhone pliable

Apple travaille depuis des années sur des iPhone pliables en interne. Des expérimentations ne disent rien d’un calendrier commercial, alors qu’une production d’essai chez le principal assembleur de l’iPhone rapproche déjà le projet des contraintes concrètes de fabrication en série.

Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, l’iPhone Fold a donc commencé sa production d’essai chez Foxconn. Comme Foxconn est le partenaire principal d’Apple pour l’iPhone, cela suggère une avancée nette vers la production de masse.

L’intérêt de cette étape tient à ce qu’elle contredit partiellement le récit qui dominait encore récemment. Un analyste de Barclays disait ne pas attendre l’iPhone Fold entre les mains des utilisateurs avant décembre et Mark Gurman jugeait lui aussi que le modèle arriverait un peu après les versions Pro.

Ce décalage potentiel était expliqué par deux facteurs. D’un côté, la production d’un téléphone pliable reste plus complexe. De l’autre, Apple a déjà lancé par le passé des modèles majeurs comme l’iPhone X avec un léger retard sur le reste de sa gamme.

Vers une sortie en septembre ou plus tard ?

Le début de la production d’essai suggère qu’Apple continue au moins de viser une arrivée en septembre.

Instant Digital renforce d’ailleurs ce point en reprenant une affirmation selon laquelle l’iPhone Fold sortirait en même temps que l’iPhone 18 Pro en septembre. Le passage chez Foxconn n’est pas seulement une étape technique, mais l’indice que le planning suit encore le scénario initial.

L’iPhone Fold reste donc pris entre deux récits. L’un parle d’un produit plus tardif que les modèles Pro, l’autre d’un lancement encore aligné sur la keynote d’Apple en septembre. Dans tous les cas, il est fort probable qu’Apple annoncera son iPhone pliable en septembre aux côtés de l’iPhone 18 Pro. La question est maintenant de savoir sa date de sortie.