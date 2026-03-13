Le lancement de l’iPhone Fold se précise avec un premier élément majeur : selon le leaker Instant Digital sur Weibo, les écrans (fournis par Samsung) doivent entrer en production de masse en mai. Une information qui s’inscrit dans un calendrier plus large déjà évoqué par la même source le mois dernier, qui avait annoncé que la fabrication de l’iPhone pliable débuterait en juillet. De la dalle à l’iPhone finalisé, Apple dispose donc d’environ deux mois d’assemblage avant un lancement prévu en septembre.

La production de l’écran de l’iPhone pliable en mai

Ce choix de Samsung comme fournisseur d’écrans n’est pas anodin. Le fabricant coréen a présenté en janvier au CES un prototype de sa technologie d’écran pliable dernière génération, permettant pour la première fois de comparer côte à côte ses nouvelles dalles avec les générations précédentes. Le premier smartphone pliable de Samsung remonte à sept ans, ce qui signifie qu’Apple s’appuie sur une technologie qui a bien progressé au fil des années. La firme de Cupertino aurait d’ailleurs conditionné son entrée sur ce marché à l’obtention d’un écran sans pli visible, une contrainte technique qui lui aurait valu d’attendre que les fournisseurs atteignent ce niveau de précision.

L’iPhone Fold rejoindra l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max lors de la keynote de présentation en septembre. Premier téléphone pliable d’Apple, il devrait s’imposer comme l’iPhone le plus cher jamais commercialisé, avec un tarif annoncé aux alentours, voire au-delà, de 2 000 dollars, loin au-dessus de la gamme Pro actuelle.

Sur le plan logiciel, iOS 27 accompagnera le lancement avec des fonctionnalités inspirées de l’iPad, notamment l’affichage de deux applications côte à côte. Le grand écran déplié de l’iPhone Fold ouvrira ainsi des usages de productivité jusqu’ici absents de l’iPhone et Apple semble avoir conçu iOS 27 spécifiquement pour en tirer parti.