Apple a soumis ses commandes aux fournisseurs pour son premier iPhone pliable et de nouveaux détails font leur apparition concernant le pli. L’iPhone Fold s’appuiera sur un écran conçu par Samsung qui n’a jamais été utilisé sur un smartphone pliable, décrit comme pratiquement exempte de marque de pli.

Quelques détails sur le pli de l’iPhone Fold

Les commandes aux fournisseurs ont permis de relever deux mesures sur le pli de l’écran intérieur. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, la profondeur du creux serait sous 0,15 mm : plus cette valeur est faible, moins l’enfoncement reste perceptible au toucher. L’angle du pli serait quant à lui contenu sous 2,5 degrés : un angle réduit signifie une transition plus plane et moins visible entre les deux parties de l’écran une fois déplié.

Ces chiffres ne peuvent pas être mis en regard de la concurrence. Des marques comme Samsung ne publient pas de données équivalentes pour leurs propres smartphones pliables, rendant toute comparaison objective impossible à ce stade.

Le pli visible à l’écran est l’inconvénient le plus signalé des smartphones pliables depuis leur apparition. Si l’on en croit les précédente fuites, Apple a réussi à résoudre ce problème grâce à cette dalle de Samsung inédite dans la catégorie. Des informations qui ont circulé l’an dernier allaient dans le même sens, indiquant que l’iPhone pliable serait le premier appareil de cette catégorie à s’en affranchir complètement.

L’iPhone Fold aurait le droit aux caractéristiques suivantes :

Écran intérieur de 7,8 pouces (déplié) et écran extérieur de 5,5 pouces

Design façon livre et non à clapet, dans la veine des Galaxy Z Fold de Samsung

2 capteurs photo à l’arrière, 1 capteurs photo à l’avant

Touch ID intégré dans le bouton d’alimentation

Épaisseur de 4,5 mm déplié ; entre 9 et 9,5 mm une fois fermé

Apple devrait annoncer l’iPhone pliable en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro. Reste à savoir maintenant quel sera le prix de l’iPhone Fold. Si l’on en croit les rumeurs, Apple dépassera le cap des 2 000 dollars.