Selon des sources de la chaîne d’approvisionnement rapportées par UDN, Apple a trouvé comment ne pas avoir le pli visible sur l’écran de l’iPhone pliable. Cette avancée positionne l’iPhone Fold comme le premier appareil véritablement exempt de ce défaut.

Pas de pli visible sur l’iPhone pliable

Cette histoire de pli visible est une réalité sur les smartphones pliables actuellement commercialisés. Les modèles de Samsung et de ses concurrents développent une marque visible à l’endroit de la pliure, zone soumise à des contraintes mécaniques répétées. Cette dégradation progressive peut aboutir à des fissures, puis à la rupture totale de la dalle.

Apple aurait franchi ce verrou technologique que l’industrie peine à neutraliser depuis des années. Les rumeurs antérieures évoquaient déjà l’obsession de la société de Tim Cook pour ce problème de qualité. En parvenant à l’éliminer, le constructeur se dote d’un argument commercial face au reste du marché.

Cette prouesse technique devrait logiquement allonger la durée de vie de l’appareil tout en offrant une expérience utilisateur préservée. L’absence de pli visible garantit également le maintien des propriétés optiques de l’écran.

Foxconn prépare la production

De plus, le projet a franchi un cap symbolique. Foxconn aurait établi une ligne d’assemblage spécifiquement dédiée à l’iPhone pliable. Cette décision signale la fin de l’exploration des prototypes et l’entrée dans le processus de vérification technique, étape précédant la fabrication en série.

Ce basculement confirme l’horizon 2026 pour la commercialisation. Il témoigne également d’un niveau de maturité suffisant du design pour mobiliser des capacités de production à grande échelle. Foxconn ne s’engage dans de telles installations qu’après validation des spécifications définitives par son donneur d’ordre.

Contrairement à une intégration clé en main, Apple a pris la main sur les paramètres critiques. Bien que Samsung fournisse l’écran pliable interne (le constructeur ayant démarré la construction d’une ligne dédiée en juillet), c’est Apple qui a élaboré la structure de la dalle, le traitement des matériaux et la technique de lamination.

Deux équipementiers, Shin Zu Shing et Amphenol, assurent l’intégration entre l’écran et la charnière. Cette dernière incorporerait des composants haute résistance fabriqués en métal liquide, un matériau limitant les déformations par rapport aux alliages classiques. Cette approche hybride vise à neutraliser les points de faiblesse identifiés sur les modèles concurrents.

Si l’on en croit les fuites autour des caractéristiques, l’iPhone Fold aura un écran principal de 7,8 pouces pour l’usage déplié et un écran externe de 5,5 pouces permettant les interactions courantes sans ouvrir l’appareil. Cette configuration à deux dalles correspond au format livre privilégié par le marché.