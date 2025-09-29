iPhone pliable : Samsung confirme (presque) être le fournisseur d’écrans pour Apple
Nous savons déjà qu’Apple prévoit un iPhone pliable pour 2026 et plusieurs fuites ont indiqué que Samsung sera le fournisseur pour les écrans. Aujourd’hui, la marque coréenne a confirmé à demi-mot cette information.
Samsung s’occupera des écrans de l’iPhone pliable
Lee Cheong, le président de Samsung Display, à savoir la branche de Samsung qui développe les écrans, a annoncé avancer dans le développement de masse pour les écrans OLED pliables qui seront fournis à un client nord-américain. Son nom n’est pas cité, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’Apple.
Il faut savoir que Samsung est le fournisseur des écrans des iPhone depuis des années maintenant. Il n’est pas tout seul cependant, LG est également de la partie, tout comme BOE. Mais Samsung reste malgré tout le principal fournisseur et il se murmure qu’il sera d’ailleurs le seul à fournir les dalles pour l’iPhone pliable, du moins au départ.
L’iPhone pliable adoptera un format en livre, intégrant un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible et un écran externe de 5,5 pouces. L’appareil mesurera entre 9 et 9,5 mm plié, et seulement 4,5 à 4,8 mm déplié, grâce à un châssis en alliage de titane et une charnière en acier inoxydable et titane. En comparaison, l’iPhone Air a une épaisseur de 5,6 mm. Pour économiser de l’espace interne, Apple optera pour un bouton Touch ID latéral au lieu de Face ID, avec un double capteur photo arrière et des caméras frontales.
Un iPad pliable est également dans les cartons. Mais si l’on en croit les fuites, le produit n’arrivera pas avant 2028.
Enfin ! Hâte de voir la version Apple de leur pliant. Etant utilisateur Fold depuis plusieurs années, curieux de voir comment Apple va prendre le marché
Honnêtement, l’iPhone pliable je n’en voit pas l’intérêt et revenir au Touch ID alors que FaceID fonctionne beaucoup mieux et avec un confort d’utilisation pareil ce serait un retour en arrière. C’est sur que voir du verre se plier est spectaculaire mais je préférerais un iPhone sans Dynamic Island avec un écran incurvé sur les bord qui s’étend de côté, la j’achète
Franchement je trouve ça énorme. J’avais testé le pliable chez Samsung et l’idée était top, mais à force de plier l’écran s’est abîmé et la garantie n’a pas suivi. Du coup je suis revenu sur l’iPhone 17 Pro et au quotidien iOS reste pour moi le plus fiable et le plus sécurisant.Si Apple sort un iPhone pliable avec la solidité qu’on leur connaît, ça risque d’être une vraie révolution. Apple ne lance jamais un produit à moitié fini : quand ils sortent une nouvelle techno, c’est que c’est solide et prêt. Perso j’attends ça avec impatience.
La techno je pense qu’elle est prête, 7 ans après la commercialisation du premier fold. Je lâcherai le magic (qui pourrait presque servir de décapsuleur avec son bloc photo) dès la sortie du fold d’apple mais a mon avis, je vais avoir le temps de changer une ou 2 fois de fold en attendant la sortie de celui d’apple. 2026 je n’y crois pas.