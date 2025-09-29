Nous savons déjà qu’Apple prévoit un iPhone pliable pour 2026 et plusieurs fuites ont indiqué que Samsung sera le fournisseur pour les écrans. Aujourd’hui, la marque coréenne a confirmé à demi-mot cette information.

Samsung s’occupera des écrans de l’iPhone pliable

Lee Cheong, le président de Samsung Display, à savoir la branche de Samsung qui développe les écrans, a annoncé avancer dans le développement de masse pour les écrans OLED pliables qui seront fournis à un client nord-américain. Son nom n’est pas cité, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’Apple.

Il faut savoir que Samsung est le fournisseur des écrans des iPhone depuis des années maintenant. Il n’est pas tout seul cependant, LG est également de la partie, tout comme BOE. Mais Samsung reste malgré tout le principal fournisseur et il se murmure qu’il sera d’ailleurs le seul à fournir les dalles pour l’iPhone pliable, du moins au départ.

L’iPhone pliable adoptera un format en livre, intégrant un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible et un écran externe de 5,5 pouces. L’appareil mesurera entre 9 et 9,5 mm plié, et seulement 4,5 à 4,8 mm déplié, grâce à un châssis en alliage de titane et une charnière en acier inoxydable et titane. En comparaison, l’iPhone Air a une épaisseur de 5,6 mm. Pour économiser de l’espace interne, Apple optera pour un bouton Touch ID latéral au lieu de Face ID, avec un double capteur photo arrière et des caméras frontales.

Un iPad pliable est également dans les cartons. Mais si l’on en croit les fuites, le produit n’arrivera pas avant 2028.