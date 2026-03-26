Il semblerait bien que l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, ne sortira pas en septembre en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cela avait déjà été suggéré et Mark Gurman de Bloomberg le confirme aujourd’hui.

Un délai pour la sortie de l’iPhone Fold

Gurman ne communique pas une date de sortie précise pour l’iPhone Fold, il dit seulement qu’il ne devrait pas sortir en même temps que les iPhone 18 Pro. Pour sa part, l’analyste Tim Long de Barclays a évoqué l’arrivée des iPhone 18 Pro en septembre, mais la sortie de l’iPhone pliable attendrait le mois de décembre. En revanche, il n’est pas impossible qu’Apple annonce son iPhone Fold en septembre.

Pour rappel, il y a déjà eu des lancements séparés malgré une annonce au même moment. En 2017, Apple a présenté l’iPhone X aux côtés des iPhone 8 et iPhone 8 Plus lors d’une keynote en septembre. Ces deux modèles ont été disponibles en septembre, comme d’habitude. En revanche, il a fallu attendre le mois de novembre pour l’arrivée de l’iPhone X.

L’histoire pourrait donc se répéter cette année, avec les trois iPhone annoncés à une keynote d’Apple en septembre, mais avec l’iPhone Fold qui arriverait vers la fin de l’année.

Pourquoi ce délai ? Il s’est déjà dit qu’Apple aurait un stock limité au lancement, probablement parce que la production est plus compliquée par rapport à un iPhone standard. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le stock limité sera toujours une réalité en 2027.