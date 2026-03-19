Apple proposera les iPhone 18 Pro et Pro Max en septembre, mais l’iPhone Fold, à savoir le modèle pliable, pourrait attendre le mois de décembre. C’est en tout cas ce qu’affirme l’analyste Tim Long de la banque Barclays en s’appuyant sur ses sources dans la chaîne d’approvisionnement.

L’iPhone Fold pourrait arriver en décembre

L’analyste anticipe que les livraisons de l’iPhone Fold commenceront en décembre, soit trois mois après les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max attendus en septembre selon le calendrier habituel. Apple avait déjà pratiqué ce décalage en 2017 : l’iPhone 8 et le 8 Plus sortaient en septembre, et l’iPhone X est arrivé en novembre. Tous les trois ont cependant été annoncés lors d’une même keynote en septembre.

Signe que le projet tient son calendrier, la production de masse de l’écran pliable de l’iPhone Fold doit débuter en mai. Cette étape critique valide la trajectoire d’une sortie en fin d’année, malgré le retard par rapport aux autres modèles.

L’analyste dessine également une deuxième vague de lancements en mars 2027, autour de l’iPhone 18 standard. Deux autres appareils l’accompagneraient : un iPhone 18e d’entrée de gamme, dont l’existence est déjà bien documentée, et soit un iPhone Air 2, soit un iPhone 18 Plus. Ce dernier constitue la vraie surprise : aucune autre source n’a évoqué un iPhone 18 Plus à ce stade, là où l’iPhone Air 2 fait l’objet de plusieurs fuites. L’analyste lui-même ne précise pas si cette mention reflète des données concrètes de ses sources ou une hypothèse personnelle.