Apple a demandé à ses fournisseurs de concevoir un composant Face ID ultra-fin destiné à réduire l’encombrement du système d’authentification faciale dans l’iPhone Air 2. Cette miniaturisation matérielle a pour but principal de libérer suffisamment d’espace interne pour ajouter un capteur photo ultra grand-angle aux côtés du capteur principal existant.

Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, cette évolution technique répond directement aux retours des utilisateurs concernant la première génération de l’iPhone Air. Bien que salué comme une prouesse de conception au vu de sa finesse, l’iPhone Air a suscité des critiques pour ses trop nombreux compromis matériels, jugés excessifs au regard de son prix de 1 229 € chez Apple (bien qu’on puisse le trouver à 899 euros neuf chez Rakuten). L’ajout d’un second capteur photo constituerait une réponse stratégique d’Apple pour justifier ce positionnement tarifaire élevé.

Actuellement, de nombreuses technologies sont regroupées dans la partie supérieure de l’iPhone Air (« le plateau » comme dit Apple) pour maximiser le volume dédié à la batterie. L’intégration d’un nouvel capteur photo obligerait donc Apple à repenser considérablement l’architecture interne. En novembre, le leaker Digital Chat Station affirmait déjà que la firme se concentrait sur la conception d’un appareil ultra-fin et léger, une information corroborée peu après par une fuite évoquant le développement de cette seconde caméra.

Des répercussions possibles sur l’iPhone pliable

Cette réévaluation du module de Face ID pourrait influencer d’autres gammes de produits, bien qu’aucun changement imminent ne soit prévu, l’iPhone Air 2 n’étant pas attendue avant 2027. Instant Digital suggère que ce module de Face ID aminci pourrait à terme être intégré dans un MacBook, même si aucune rumeur active ne confirme actuellement que le constructeur travaille sur ce projet spécifique.

En parallèle, Apple semble privilégier une autre approche pour son futur iPhone pliable qui arrivera plus tard cette année. Pour maintenir la finesse de l’appareil, l’entreprise aurait choisi d’intégrer le capteur d’empreintes Touch ID dans le bouton latéral plutôt que d’utiliser la reconnaissance faciale. Cependant, la conception d’un système de caméra TrueDepth plus compact pourrait théoriquement permettre aux générations suivantes de l’iPhone Fold de basculer vers la reconnaissance faciale.