Apple repousserait l’iPhone Air 2 à 2027 pour y ajouter un capteur photo
Apple aurait donc décidé de repousser le lancement de son futur iPhone Air 2 à 2027, selon de nouvelles informations issues de la supply chain, mais contrairement aux premières fuites, il semble que ce report ne soit pas sine die. Initialement attendu à l’automne 2026, l’iPhone Air 2 verrait finalement le jour au printemps 2027, en parallèle de la nouvelle génération d’iPhone 18 standard dont le calendrier de sortie serait lui aussi avancé au printemps.
Ce report ne serait pas dû à un simple ajustement logistique mais bien à une refonte majeure du produit. Selon The Information, Apple aurait choisi de revoir profondément la conception de ce modèle afin de répondre à plusieurs critiques formulées par les utilisateurs de la première version. Parmi les évolutions les plus notables, l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière du boitier figure au cœur du projet, ce qui permettrait à ce modèle d’être moins techniquement à la traine face à la gamme iPhone 18 et 18 Pro.
Un repositionnement stratégique pour relancer la gamme
Ce redesign s’annonce toutefois complexe : les plans des nouveaux iPhones sont habituellement verrouillés près de deux ans avant leur lancement public. Ajouter une nouvelle optique ou modifier la structure interne de l’appareil demandera donc une réingénierie complète, ce qui augmente d’autant le risque de retards.
Avec ce report, Apple semble en fait vouloir donner à l’iPhone Air une véritable identité au delà de son extrême finesse — un appareil qui serait à la fois ultra design, performant et en même temps bien distinct dans la gamme iPhone. Reste à savoir si cette refonte ambitieuse saura convaincre les utilisateurs.
bah c est surtout qu il est trop cher …..
Le seul gros défaut c’est le haut-parleur. Le reste ça va.
Pour moi aussi le problème c’est le manque du deuxième haut-parleur surtout quand on est habitué depuis des années à en avoir deux..
Le problème ça reste quand même de se démarquer du reste de la gamme. On est sur une sorte d’entre deux pas franchement folichonne. Quand on le compare au 17 quel intérêt finalement ? 0.2 pouces de plus ? 10 grammes de moins ? Woua pour 200 balles de plus, moins de batterie et un capteur photo de moins.Bref Apple qui montre encore une fois que malgré leur force ils restent complètement à la ramasse pour comprendre besoin et pouvoir d’achat des consommateurs.
Une Ferrari à moins de fonction qu’une Citroën ou Peugeot mais coûtent plus cher. C’est pas uniquement les fonctions qu’il faut regarder sinon c’est sûr que ça ne vaut pas le coup. Je suis fan de se téléphone, j’ai vraiment l’impression d’avoir un nouvel iPhone. J’ai eu le 17 pro 1 semaine mais je n’ai pas vu de différence avec mon ancien 15 pro. Donc le air est bienvenu.