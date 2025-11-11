Apple aurait donc décidé de repousser le lancement de son futur iPhone Air 2 à 2027, selon de nouvelles informations issues de la supply chain, mais contrairement aux premières fuites, il semble que ce report ne soit pas sine die. Initialement attendu à l’automne 2026, l’iPhone Air 2 verrait finalement le jour au printemps 2027, en parallèle de la nouvelle génération d’iPhone 18 standard dont le calendrier de sortie serait lui aussi avancé au printemps.

Ce report ne serait pas dû à un simple ajustement logistique mais bien à une refonte majeure du produit. Selon The Information, Apple aurait choisi de revoir profondément la conception de ce modèle afin de répondre à plusieurs critiques formulées par les utilisateurs de la première version. Parmi les évolutions les plus notables, l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière du boitier figure au cœur du projet, ce qui permettrait à ce modèle d’être moins techniquement à la traine face à la gamme iPhone 18 et 18 Pro.

Un repositionnement stratégique pour relancer la gamme

Ce redesign s’annonce toutefois complexe : les plans des nouveaux iPhones sont habituellement verrouillés près de deux ans avant leur lancement public. Ajouter une nouvelle optique ou modifier la structure interne de l’appareil demandera donc une réingénierie complète, ce qui augmente d’autant le risque de retards.

Avec ce report, Apple semble en fait vouloir donner à l’iPhone Air une véritable identité au delà de son extrême finesse — un appareil qui serait à la fois ultra design, performant et en même temps bien distinct dans la gamme iPhone. Reste à savoir si cette refonte ambitieuse saura convaincre les utilisateurs.