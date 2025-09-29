Le rapport Moonlock Mac Security Survey 2025, publié par la division cybersécurité de MacPaw, révèle un changement majeur dans la perception des utilisateurs de Mac. Longtemps considérés comme moins exposés aux attaques, les ordinateurs Apple sont désormais vus comme des cibles à part entière. Seuls 15 % des sondés pensent encore que macOS est totalement à l’abri des malwares, contre 28 % en 2023. Une évolution logique, alors que 66 % des répondants affirment avoir été confrontés à au moins une menace l’année passée, qu’il s’agisse de phishing, de malwares ou de fuites de données.

L’étude souligne également une inquiétude croissante liée à l’IA. Pour 72 % des personnes interrogées, l’intelligence artificielle alimente la hausse des cyberattaques, tandis que seulement 34 % estiment qu’elle améliore leur sécurité. Plus d’un utilisateur sur deux déclare ne pas se sentir maître des données collectées par ces outils. Cette crainte n’est pas exagérée : ainsi que le rappelle le rapport, certaines IA ont déjà été détournées pour générer des scripts malveillants.

Une confiance relative dans les protections d’Apple

Si Apple déploie des défenses comme XProtect, 46 % des utilisateurs jugent nécessaire d’installer un logiciel de sécurité tiers. Pourtant, 64 % continuent de croire que la technologie suffit à elle seule, négligeant souvent les pratiques essentielles comme la mise à jour des systèmes, l’usage de mots de passe robustes ou bien encore la vigilance face aux réseaux non sécurisés.

Cette prise de conscience collective semble marquer un tournant : les utilisateurs de Mac ne se reposent plus uniquement sur l’écosystème Apple, mais cherchent désormais à renforcer activement leur sécurité numérique dans un contexte de menaces de plus en plus sophistiquées. Les temps changent…