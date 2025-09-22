Avec l’iPhone 17, Apple poursuit une stratégie clé qui consiste avant tout à concevoir de plus en plus de composants en interne afin de gagner sa pleine « autonomie » technologique. Après le rachat de la division modem d’Intel en 2019, la firme a développé son propre modem et composants de communication, dont le nouveau modem C1X ainsi que la puce sans-fil N1, conçus spécialement pour la nouvelle génération d’iPhone 17. Résultat : une maîtrise accrue des performances et une meilleure optimisation énergétique.

« C’est là que la magie opère », souligne Tim Millet, vice-président de l’architecture des plateformes chez Apple, dans une interview accordée à la chaine CNBC. « Quand nous avons le contrôle, nous pouvons aller bien au-delà de ce qu’un composant standard permet. » Concrètement, le C1X offre un débit deux fois supérieur au C1 de l’iPhone 16e, tout en consommant 30 % d’énergie en moins par rapport au modem Qualcomm de l’iPhone 16 Pro. De quoi améliorer l’autonomie des appareils et fluidifier la connectivité.

Des puces pensées pour l’IA embarquée

Mais la révolution ne s’arrête pas aux modems. L’A19 Pro, nouvelle puce des modèles Pro, introduit une architecture largement repensée pour booster le traitement de l’IA. En intégrant des accélérateurs neuronaux (NPU) directement au sein du GPU, Apple franchit un cap pour les traitements de type machine learning. Selon Millet, l’iPhone 17 atteint désormais une puissance de traitement comparable à celle d’un MacBook Pro pour certaines charges de travail relatives à l’IA.

Cette avancée ouvre la voie à des expériences inédites : reconnaissance d’images en temps réel, interactions vocales plus rapides et applications créatives enrichies. « Nous construisons les meilleures capacités d’IA embarquées que quiconque puisse proposer », insiste Millet. Au-delà de la confidentialité des données garantie par le traitement local, Apple met en avant la rapidité et l’efficacité énergétique, deux facteurs évidemment cruciaux pour l’avenir de l’IA mobile. Ne manque plus à qu’à doter l’iPhone d’une IA « locale » à la hauteur de cette pièce de silicium de haute technologie…

