OpenAI vient d’élargir l’accès au « Record Mode » de ChatGPT sur macOS, une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux utilisateurs professionnels. Les abonnés ChatGPT Plus peuvent désormais enregistrer à la fois le son de leur micro et celui de leur système, par exemple lors de réunions ou d’appels. Un bouton « Record » fait son apparition dans la fenêtre de saisie de l’application de bureau, simplifiant l’accès à cette fonction de transcription assistée par IA.

Record mode is now available to ChatGPT Plus users globally in the macOS desktop app. https://t.co/xmReUOx473

— OpenAI (@OpenAI) July 16, 2025