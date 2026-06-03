Google fait savoir que le support d’AirDrop, à l’origine une technologie d’Apple pour le partage de fichiers, est désormais disponible sur davantage de smartphones Android.

AirDrop arrive sur d’autres smartphones Android

Voici la liste que partage Google pour les smartphones Android compatibles avec AirDrop :

Samsung

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 (Special Edition)

Galaxy Z TriFold

Google

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8a

Xiaomi

Xiaomi 17T Pro

OnePlus

OnePlus 15

OPPO

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find N6

Vivo

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

HONOR

HONOR Magic V6

Sur Android, AirDrop passe par Quick Share. Cela facilite l’envoi sans fil de photos, vidéos et d’autres documents avec les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. L’intérêt ici est que les fichiers reçus sont dans leur qualité d’origine, là où un envoi par WhatsApp par exemple a un impact sur la qualité.

Pour rappel, Google a intégré pour la première fois AirDrop sur Android en novembre 2025 avec les Pixel 10. Depuis, plusieurs nouveaux smartphones sont pris en charge. Mais cela prend du temps comme nous pouvons le voir.

Comment effectuer un transfert de fichier

Pour envoyer un fichier vers un appareil Apple, le destinataire doit régler son AirDrop sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». Le smartphone Android détectera alors l’iPhone, l’iPad ou le Mac via Quick Share, et la demande apparaîtra sur l’écran du produit Apple comme n’importe quel transfert AirDrop classique.

Dans le sens inverse, pour recevoir un fichier depuis un iPhone, l’utilisateur avec le smartphone Android doit activer le mode réception ou le réglage « Tout le monde pendant 10 minutes » dans Quick Share. Les documents reçus atterrissent directement dans l’application Fichiers.