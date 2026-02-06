Google s’apprête à généraliser la compatibilité d’AirDrop via Quick Share à un large éventail de smartphones Android dès cette année afin d’envoyer facilement des fichiers aux utilisateurs d’iPhone, et inversement. AirDrop est un système d’Apple, mais Google a réussi à le proposer sur son système d’exploitation mobile.

AirDrop va arriver sur de nouveaux smartphones Android

L’information a été confirmée lors d’un point presse à Taipei par Erik Kay, vice-président de l’ingénierie d’Android chez Google. Après un lancement réussi en novembre sur les Pixel 10, la fonctionnalité a fait ses preuves technologiques. L’enjeu était de taille : garantir une compatibilité non seulement avec l’iPhone, mais aussi avec l’iPad et le MacBook. Cette étape de validation étant franchie, Google collabore désormais activement avec ses partenaires constructeurs (Samsung et autres) pour déployer sa version d’AirDrop au reste de l’écosystème.

Erik Kay a détaillé la stratégie de déploiement avec précision :

L’année dernière, nous avons lancé l’interopérabilité AirDrop. En 2026, nous allons l’étendre à beaucoup plus d’appareils. Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie pour nous assurer que nous pouvions créer quelque chose qui soit compatible non seulement avec l’iPhone mais aussi avec les iPad et les MacBook. Maintenant que nous l’avons prouvé, nous travaillons avec nos partenaires pour l’étendre au reste de l’écosystème, et vous devriez voir des annonces passionnantes arriver très bientôt.

Bien qu’Erik Kay n’ait pas donné de date précise, la mention d’annonces imminentes coïncide avec un calendrier tech chargé. L’événement Unpacked de Samsung et le Mobile World Congress (MWC) approchent à grands pas, constituant des tribunes idéales pour officialiser cette expansion. Mais le dirigeant ne confirme rien pour l’instant.

Parallèlement à cette ouverture, Google affûte ses armes pour séduire les utilisateurs d’Apple. Erik Kay a également laissé entendre que l’entreprise travaillait à simplifier davantage la migration des données pour ceux qui décideraient de basculer d’iOS vers Android, promettant une récupération intégrale du contenu de leur ancien téléphone.