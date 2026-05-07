Apple a largement « surperformé » le marché mondial du smartphone au premier trimestre 2026. Selon Counterpoint Research, le chiffre d’affaires de l’iPhone a progressé de 22 % sur un an, soit la croissance la plus rapide parmi les cinq plus grands fabricants mobiles. La marque pommée a aussi signé un record de revenus pour un premier trimestre.

Apple prend la tête des livraisons et creuse l’écart en valeur

Pour la première fois aussi sur un premier trimestre, Apple a également dominé le marché mondial en volume, avec 21 % des livraisons. Mais la vraie force d’Apple reste la valeur : grâce à la demande soutenue pour l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro Max et un mix produit plus premium, le prix moyen de vente a bondi de 11 % pour s’installer à 909 dollars, très loin devant les 340 dollars de Samsung ou des 240 dollars d’Oppo. Un monde d’écart. L’iPhone occupe près de la moitié de l’ensemble des revenus du secteur mobile (48%), après avoir atteint les 60% lors du quatrième trimestre 2025.

Jeff Fieldhack, directeur de recherche chez Counterpoint, explique que la croissance d’Apple a été portée par « la demande soutenue pour l’iPhone 17 de base et l’iPhone 17 Pro Max ». Ce dernier souligne aussi que la marque a « essentiellement maintenu des prix stables malgré la hausse des coûts des composants », ce qui a mécaniquement renforcé sa position dans le contexte d’une grave crise de la mémoire.

Samsung résiste, les marques chinoises sous pression

Le premium protège les revenus

Samsung conserve la deuxième place en revenus et en livraisons. Ses volumes sont restés stables, mais son prix moyen a progressé de 4 %, aidé par la série Galaxy S26 et par la suppression de certaines versions à faible stockage (qui relève mécaniquement les prix d’entrée).

Le reste du marché reste plus fragile. Counterpoint anticipe une année 2026 sous pression, avec des livraisons probablement en recul et une vraie reprise attendue seulement fin 2027. La hausse des prix de la mémoire devrait toutefois soutenir les prix moyens de vente, mais aussi peser sur la demande.