Certes, Apple a du mal en Chine face au regain de forme de Huawei, mais si l’on regarde le marché du smartphone dans sa globalité, la firme de Cupertino reste l’un des leaders du secteur. Counterpoint vient de livrer ses données pour le troisième trimestre 2024, et il apparait qu’Apple occupe la seconde place du marché du smartphone avec son iPhone, à une courte distance de Samsung (17% de parts de marché pour Apple, contre 19% pour Samsung). On notera d’ailleurs que depuis 2 ans, jamais Apple et Samsung n’ont autant été au coude à coude sur chaque trimestre. L’iPhone domine largement en Amérique du Nord (53% de Pdm contre 23% pour Samsung), et se place systématiquement dans le top 5 dans les autres régions du monde : 4ème (6% de Pdm) dans la zone LATAM (Amérique Latine), deuxième (24%) en Europe, 4ème en Asie (12%), ou bien encore 4ème (6%) dans la zone MEA (Afrique et Moyen-Orient).

Counterpoint nous apprend aussi les ventes de smartphones ont augmenté de 2% durant ce Q3 (+10% en terme de revenus) et qu’Apple domine le secteur en chiffre d’affaires et en bénéfices. Ce serait d’ailleurs le meilleur Q3 pour l’iPhone autant en CA qu’en nombre d’unités vendues, preuve s’il en était qu’Apple a encore du temps pour gérer l' »après-iPhone ».