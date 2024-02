Apple arrive à s’installer un peu plus en Corée du Sud, avec l’iPhone qui dispose désormais d’une part de marché dépassant les 25%. C’est la première fois que cela arrive dans le pays.

L’iPhone attire de plus en plus de Coréens

Selon le cabinet Counterpoint, la part d’Apple a augmenté de 3 points sur un an pour atteindre 25% en Corée du Sud. Entre 2020 et 2022, Apple gagnait 1 point par an. Cette fois-ci, le groupe a fait trois fois mieux. Apple est le deuxième vendeur de smartphones en Corée du Sud, là où le premier est Samsung avec une part de 73%. Cela représente une baisse de 2 points sur un an.

Comment expliquer la hausse d’Apple ? L’industrie s’accorde à dire que les jeunes coréens (20-30 ans) préfèrent les iPhone aux Galaxy de Samsung. Selon une analyse, 8 acheteurs coréens sur 10 de l’iPhone 15 sorti l’année dernière ont entre 20 et 30 ans.

Il y a aussi cet aspect que l’iPhone est un symbole de statut social. C’est important pour plusieurs Coréens, notamment chez les jeunes. Ce scénario existe aussi dans d’autres régions, dont aux États-Unis où les jeunes adorent l’iPhone à cause d’iMessage.

Dans le même temps, la principale clientèle de Samsung est plus âgée que celle de l’iPhone. Selon l’opérateur local SK Telecom, plus de la moitié des clients qui ont précommandé les Galaxy S24 ont entre 30 et 40 ans.

À l’arrivée, Counterpoint indique qu’il y a eu 14 millions de ventes de smartphones en Corée du Sud en 2023, soit une baisse de 8% par rapport à l’année précédente. Le ralentissement économique est attribué à la demande refoulée de remplacement de nouveaux appareils, en particulier parmi les utilisateurs de téléphones à prix moyen.