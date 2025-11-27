Apple s’est imposé comme le seul véritable constructeur de smartphones avec des ventes en hausse lors de la fête des célibataires (Singles Day) en Chine, une période avec beaucoup de promotions comme le Black Friday. Selon les données publiées par le cabinet Counterpoint Research, la forte demande pour les nouveaux iPhone a permis au secteur d’éviter le repli.

Apple a dominé les ventes grâces aux iPhone 17

Les chiffres sont sans appel : sans la performance d’Apple, le marché des smartphones aurait dévissé de 5 % durant cette période promotionnelle d’un mois. Au lieu de cela, les ventes globales toutes marques confondues ont affiché une modeste progression de 3 % par rapport à l’année précédente.

Apple a représenté à lui seul 26 % de tous les smartphones vendus durant l’événement. Ce succès repose essentiellement sur l’engouement pour les iPhone 17, dont les ventes ont été qualifiées de « particulièrement vives ». Cette domination tranche avec l’environnement de consommation général en Chine, que Counterpoint décrit comme « vidé de son élan » et plombé par une crise immobilière persistante ainsi que des inquiétudes sur la sécurité des revenus.

Huawei et Xiaomi en perte de vitesse

Si les ventes totales du Singles Day ont atteint 1 700 milliards de yuans (environ 207 milliards d’euros) selon le fournisseur de données Syntun (un chiffre en hausse aidé par une durée de promotion allongée), les géants de la tech en Chine ont souffert dans le segment du mobile.

Huawei a enregistré la chute la plus brutale parmi les grandes marques. Sa part de marché a dégringolé à 13 %, contre 17 % l’an dernier. Le constructeur a été pénalisé par un calendrier défavorable : son modèle haut de gamme, le Mate 80, n’a été lancé qu’en début de semaine, ratant ainsi la fenêtre cruciale des promotions.

De son côté, Xiaomi conserve la deuxième place avec 17 % des ventes, mais voit ses volumes reculer par rapport à l’année précédente. Là encore, le timing a joué un rôle, le lancement des Xiaomi 17 ayant eu lieu plus tôt, diluant l’effet de nouveauté pendant le festival.