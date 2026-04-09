Apple a proposé iOS 26.4.1 au téléchargement et il se trouve que la mise à jour comprend deux changements pour iPhone et iPad. L’un concerne la synchronisation iCloud, l’autre est en lien avec la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil ».

iOS 26.4 avait un bug de synchronisation iCloud

Un bug concernait CloudKit, le framework d’Apple qui permet aux développeurs d’applications de s’appuyer sur iCloud pour notamment synchroniser les données. Il se trouve qu’iOS 26.4 a causé des problèmes à ce niveau, au point que de nombreuses applications n’ont plus été en mesure de synchroniser leurs données avec le service de cloud d’Apple. Cela avait aussi un impact sur l’application Mots de passe d’Apple et la fonction de partage avec d’autres utilisateurs.

Ce problème empêchait les modifications apportées par un utilisateur sur un appareil d’être automatiquement répercutées sur ses autres appareils (iPhone, iPad, Mac, etc). Les développeurs n’avaient d’autre choix que d’envoyer des rapports de bugs à Apple et d’attendre que la société déploie le correctif, ce qui est désormais chose faite.

La protection anti-vol activée en entreprise

D’autre part, Apple a décidé avec iOS 26.4.1 d’activer automatiquement la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » sur les iPhone et iPad gérés par des entreprises. Le fabricant l’avait déjà fait avec iOS 26.4 pour les iPhone et iPad du grand public. Voilà maintenant que cela touche le milieu des entreprises.

Avec la protection en cas de vol de l’appareil, des exigences de sécurité supplémentaires s’appliquent à certaines fonctionnalités et actions quand votre iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu. Si une personne a volé votre iPhone et connaît son code d’accès, des exigences l’empêcheront d’apporter des modifications importantes à votre compte ou à votre appareil.

Lorsque la protection en cas de vol de l’appareil est activée et que votre iPhone ne se trouve pas dans un lieu connu, vous devez vous authentifier avec Face ID ou Touch ID avant de pouvoir réaliser certaines actions, notamment :

Utiliser des clés d’accès ou des mots de passe enregistrés dans le trousseau

Utiliser des modes de paiement enregistrés dans Safari (remplissage automatique)

Désactiver le mode Perdu

Ouvrir une app verrouillée

Effacer le contenu et les réglages

Demander une nouvelle Apple Card

Consulter le numéro de votre carte virtuelle Apple Card ou Apple Cash

Réaliser certaines actions sur des comptes Apple Cash et Savings dans l’app Cartes (transferts d’argent à partir d’un compte Apple Cash ou Savings)

Utiliser votre iPhone pour configurer un nouvel appareil (par exemple, Démarrage rapide)

Configurer ou transférer une eSIM

De même, lorsque la protection en cas de vol de l’appareil est activée, un délai d’attente d’une heure peut être nécessaire avant de pouvoir modifier les réglages de sécurité ou de votre compte Apple sur votre iPhone. Si celui-ci ne se trouve pas dans un lieu connu, vous devez vous authentifier avec Face ID ou Touch ID, attendre la fin du délai de sécurité, puis vous authentifier à nouveau avec Face ID ou Touch ID pour modifier certains réglages, notamment :