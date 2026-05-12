L’iPhone 18 Pro ne devrait pas adopter la technologie de double couche pour l’écran OLED. Apple préparerait plutôt un passage à la technologie LTPO+, un choix qui améliorera surtout l’efficacité énergétique sans corriger la limite qui pénalise encore les iPhone Pro en extérieur : la baisse de luminosité sous contrainte thermique.

Le LTPO+ pour l’autonomie, pas la luminosité durable

Le point le plus visible pour l’utilisateur resterait donc inchangé : la capacité de l’écran à tenir un niveau de luminosité élevé en plein air sur la durée. Le leaker Instant Digital tranche sur le sujet, en indiquant sur Weibo que « de toute façon, l’iPhone 18 Pro ne l’aura certainement pas », en parlant de l’arrivée de la double couche pour l’écran OLED.

Cette absence prolongerait un problème déjà observé sur la génération actuelle. L’iPhone 17 Pro n’a pas réellement amélioré le maintien de sa luminosité de pointe en usage extérieur et sans changement dans la stratégie de limitation thermique d’Apple, la double couche pour l’OLED sera la seule vraie voie pour obtenir un gain en conditions réelles.

La mise à niveau la plus probable pour l’iPhone 18 Pro concernerait le LTPO+, également attendu sur l’iPhone 18 Pro Max. Cette évolution permettra un contrôle plus fin de l’émission lumineuse de l’OLED et visera d’abord l’efficacité énergétique. Autrement dit, Apple devrait améliorer l’autonomie sans toucher au cœur du problème sur la luminosité soutenue. Le LTPO+ ne supprimera ni le plafond de luminosité maximale ni le bridage thermique qui réduit l’éclat de l’écran lors d’un usage prolongé en extérieur.

Pour ce qui est de la production, Samsung Display et LG Display sont les deux fournisseurs en lice pour les dalles premium. Le fabricant chinois BOE serait, lui, tenu à l’écart de cette catégorie en raison de difficultés de qualité et de rendement sur sa propre technologie LTPO+.

L’écran OLED tandem de l’iPhone attendra

Apple aurait bien lancé un plan de production sur deux ans pour adapter le système d’écran OLED tandem à l’iPhone, mais sans avoir encore arrêté son choix entre Samsung Display et LG Display pour développer les dalles. Dans ce calendrier, l’arrivée de cette technologie arriverait après 2028, ce qui place déjà l’iPhone 18 Pro hors jeu.

La solution étudiée pour l’iPhone ne reprendrait d’ailleurs pas à l’identique la dalle tandem complète de l’iPad Pro. Apple examinerait un schéma simplifié qui double uniquement la couche du sous-pixel bleu, tandis que les sous-pixels rouge et vert resteraient sur une seule couche.

L’intérêt technique est clair : à luminosité identique, chaque couche émissive travaille moins fort, chauffe moins et subit donc moins de pression thermique. L’iPad Pro M4 a déjà inauguré cette technologie chez Apple, mais son arrivée sur iPhone s’annoncerait nettement plus tardive.