Apple préparerait un bond pour ce qui est de la luminosité de l’écran OLED de l’iPhone 18. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, les exigences de luminosité d’Apple pour ce modèle atteindraient des niveaux inédits, au point que le fournisseur chinois BOE aurait peu d’espoir de décrocher des commandes d’écrans pour cette génération.

Un écran plus lumineux sur l’iPhone 18

Apple a progressivement augmenté la luminosité des écrans au fil des générations. Les iPhone 13 et 14 offraient une luminosité maximale de 800 nits, avec des pics à 1 200 nits en HDR. Avec les iPhone 15, 16 et 17, c’est grimpé respectivement à 1 000 nits en usage classique et 1 600 nits en HDR. L’iPhone 17 a même franchi un nouveau palier avec une luminosité de pointe en extérieur passant de 2 000 à 3 000 nits.

Si les rumeurs se confirment, l’iPhone 18 ira encore plus loin. Cette évolution pourrait va améliorer la lisibilité sous forte lumière du soleil et enrichir l’expérience HDR pour les contenus.

L’annonce coïncide avec les récents déboires du fabricant chinois. Plus tôt dans la journée, The Elec a rapporté que BOE rencontre à nouveau des difficultés majeures dans la production d’écrans OLED pour iPhone, entraînant le transfert de millions de commandes vers Samsung Display. Cette incapacité répétée à satisfaire les standards d’Apple pourrait l’exclure durablement du cercle des fournisseurs pour les modèles premium.

Au-delà de l’écran, l’iPhone 18 embarquera la puce A20, le modem C2 d’Apple, ainsi qu’un bouton « Commande de l’appareil photo » simplifié. Ce modèle doit sortir au début de 2027. Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont, eux, programmées pour septembre 2026, date à laquelle Apple devrait également présenter son premier smartphone pliable, le fameux iPhone Fold.