Le fournisseur chinois BOE traverse une nouvelle zone de turbulences qui profite directement à son rival Samsung Display. Apple a été contraint de rediriger des millions de commandes d’écran OLED vers le géant sud-coréen à la suite de l’incapacité de BOE à résoudre des problèmes de fabrication persistants apparus à la fin d’année 2025.

Une production à l’arrêt sur plusieurs modèles

Les difficultés techniques, identifiées dès novembre et décembre, touchent un processus de production spécifique qui a forcé l’entreprise à stopper totalement l’assemblage de certains modèles. Si BOE fournissait au second semestre 2025 des écrans pour une large gamme (allant de l’iPhone 13 à l’iPhone 17, en passant par l’iPhone 16e et le futur iPhone 17e), les défauts de qualité concernent spécifiquement les écrans destinés aux iPhone 15, 16 et 17.

Cette situation surprend en soi. Une source a confié à The Elec que l’industrie trouve ces défaillances « déconcertantes » car BOE livrait jusqu’ici de manière fiable les écrans LTPS pour les iPhone 15 et 16. Si la technologie LTPO de l’iPhone 17 est reconnue comme plus complexe, les modèles antérieurs n’auraient théoriquement pas dû poser de défis majeurs à ce stade de maturité industrielle.

Samsung Display récupère la mise

Face à ces blocages, Samsung Display a récupéré les volumes perdus par son concurrent au cours des deux derniers mois. Cette déconvenue risque de peser lourd sur le bilan annuel de BOE : alors que le fabricant avait expédié environ 40 millions de dalles en 2024, ses performances pour 2025 devraient être inférieures aux prévisions initiales. L’entreprise chinoise concentre désormais ses efforts sur la sécurisation des stocks pour les écrans de l’iPhone 17e, attendu au printemps, modèle pour lequel le groupe détient la plus grande part d’allocation.

Ce revers industriel survient juste après une année 2025 marquée par un conflit juridique intense entre les deux fournisseurs. Samsung avait accusé BOE de vol de secrets commerciaux et de violation de brevets pour les écrans AMOLED. L’enquête de la Commission du commerce international (ITC) avait initialement conclu à un détournement de secrets, recommandant près de 15 ans de restrictions d’importation aux États-Unis. Les deux géants ont finalement réglé leur différend fin 2025, BOE acceptant de verser des redevances à Samsung pour clore le dossier.