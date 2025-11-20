Après plus de trois ans d’affrontements juridiques, Samsung Display et le géant chinois BOE Technology ont finalement enterré la hache de guerre. Les deux entreprises, qui fournissent notamment des écrans OLED pour les iPhone, ont annoncé un accord mettant fin à l’ensemble des litiges en cours. « Les deux entreprises ont convenu qu’une concurrence technologique équitable est essentielle à l’avancement de l’industrie de l’affichage », a déclaré un porte-parole de Samsung, confirmant le retrait de toutes les actions judiciaires.

Un long conflit autour des technologies OLED

L’accord met un terme à un litige particulièrement tendu. Samsung avait en effet saisi la Commission américaine du commerce international (ITC) en 2022, accusant BOE d’avoir enfreint plusieurs de ses brevets OLED. Un second dossier, déposé en 2023, portait sur le vol présumé de secrets industriels, BOE étant cette fois accusé d’avoir débauché des ingénieurs pour accéder à des procédés confidentiels.

Les décisions préliminaires de l’ITC étaient sévères : en mars 2025, l’agence avait confirmé que BOE avait violé trois brevets appartenant à Samsung. Puis en juillet, la Commission estimait que le groupe chinois avait bien « détourné des secrets de fabrication », et recommandait une interdiction d’exportation d’écrans OLED vers les États-Unis pendant près de quinze ans. Face à ces sombres perspectives, les deux parties semblent finalement avoir choisi la voie de l’apaisement. Samsung n’a toutefois pas souhaité commenter les informations évoquant le paiement éventuel de redevances (licences de brevets) par BOE.

Un contexte géopolitique sous tension

Ce règlement intervient alors que les grandes entreprises technologiques tentent de réduire leur dépendance aux fournisseurs chinois. Une éventuelle interdiction américaine aurait porté un coup majeur à BOE, l’un des plus grands fabricants mondiaux de dalles LCD et OLED, qui tente actuellement de se faire une place dans la supply chain de l’iPhone. L’affaire s’inscrit aussi dans une série de scandales liés au vol de propriété intellectuelle : en 2024, un ancien ingénieur de Samsung a été condamné à six ans de prison pour avoir transmis des technologies OLED à une société chinoise, tandis que des employés de LG Display ont récemment été visés par une enquête similaire.