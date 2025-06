Le fabricant chinois d’écrans BOE intensifie ses efforts pour redevenir un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, en augmentant sa capacité de production d’écrans OLED pour les futurs iPhone. Après une mise à l’écart en 2022, l’entreprise basée à Chengdu mise sur des investissements massifs et des améliorations techniques pour rivaliser avec Samsung Display et LG Display.

Un retour progressif dans l’écosystème Apple

En mai 2022, Apple avait exclu BOE de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 13 après que le fabricant a modifié sans autorisation la conception des transistors à couche mince de ses écrans OLED, en raison de pénuries de composants et de problèmes de rendement. Cette décision avait stoppé net la production de BOE pour Apple. Depuis, l’entreprise a regagné la confiance d’Apple, obtenant l’autorisation de fournir des écrans OLED pour l’iPhone 14, bien qu’en quantités limitées.

Selon UBI Research, BOE ambitionne désormais de jouer un rôle majeur dans la production des futurs iPhone. L’usine B11 de Chengdu, dédiée aux écrans pour Apple, compte 26 lignes de production OLED, dont 11 en pleine activité et trois réservées au développement. Avec une capacité de 350 000 écrans par mois par ligne, BOE peut produire environ 8 millions d’unités mensuelles, soit plus de 100 millions d’écrans par an à un taux d’utilisation de 90 % et un rendement de 85 %.

Une menace pour Samsung et LG ?

Actuellement, Apple s’appuie principalement sur Samsung Display et LG Display pour ses écrans OLED. Le retour en force de BOE pourrait bouleverser cet équilibre, en exerçant une pression sur les prix et en renforçant le pouvoir de négociation d’Apple. BOE cherche également à combler l’écart technologique avec ses concurrents sud-coréens, en améliorant la luminosité, l’efficacité énergétique et la durabilité de ses dalles.

Cependant, BOE doit encore répondre aux exigences strictes d’Apple en matière de qualité et de fiabilité. Si l’entreprise a progressivement augmenté sa part dans la production des iPhone, son rôle reste limité lors des lancements initiaux. Pour l’iPhone 16, BOE n’a pas été un fournisseur majeur en début de cycle et un scénario similaire est attendu pour l’iPhone 17. Une percée significative pourrait toutefois se produire avec l’iPhone 18 en 2026.

Vers une chaîne d’approvisionnement plus compétitive

En renforçant sa présence dans l’écosystème Apple, BOE vise à diversifier et sécuriser la chaîne d’approvisionnement des iPhone. Cette stratégie pourrait bénéficier à Apple en réduisant les coûts, tout en intensifiant la concurrence dans le secteur des écrans OLED. Mais BOE parviendra-t-il à maintenir ses standards de qualité pour s’imposer durablement face à Samsung et LG ?