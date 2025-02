BOE, l’un des nombreux fournisseurs d’Apple, rencontre de nouvelles difficultés dans la production d’écrans OLED destinés aux iPhone, au point de pousser Apple à envisager de transférer ses commandes d’écrans vers Samsung Display et LG Display. Plusieurs sources concordantes indiquent que le fabricant chinois n’aurait pas réussi à atteindre les normes de qualité d’Apple pour les écrans LTPS AMOLED utilisés dans les modèles iPhone 14, 15 et 16. Depuis le début de l’année 2024, BOE n’aurait ainsi livré que 7 à 8 millions de panneaux, un chiffre bien inférieur aux 40 millions d’unités attendues. La résolution de ces problèmes de qualité pourrait prendre au moins six semaines, un délai trop long pour Apple qui serait donc obligé de basculer temporairement vers un autre fournisseur.

Ce nouveau revers n’est pas une première pour BOE, le fournisseur ayant déjà eu du mal dans le passé à atteindre les critères de qualité exigés par Apple. En 2023, l’entreprise avait déjà rencontré des problèmes de fuite de lumière autour de la découpe Dynamic Island des écrans d’iPhone 15, ce qui avait conduit Apple à réduire considérablement ses commandes. LG Display se concentrant principalement sur la production d’écrans LTPO AMOLED pour les modèles iPhone Pro, Samsung Display devrait récupérer l’essentiel des commandes en attente … si bien sûr BOE ne parvient pas à surmonter ses difficultés.