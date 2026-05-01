Apple ne présente pas les remboursements liés aux droits de douane de Donald Trump comme un simple allègement de coûts. Tim Cook, le patron d’Apple, affirme que toute somme récupérée sera réinvestie dans l’innovation et la fabrication avancée aux États-Unis, en plus des engagements déjà annoncés.

Tim Cook ne dit pas combien Apple espère récupérer, mais il indique déjà l’usage prévu des fonds, avec la promesse de nouveaux investissements distincts de ceux déjà intégrés à sa feuille de route américaine.

« Nous prévoyons de réinvestir tout montant que nous recevrons dans l’innovation et la fabrication avancée aux États-Unis », a indiqué Tim Cook lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers. Il ajoute que ces dépenses seront nouvelles et viendront s’ajouter aux engagements existants du fabricant dans le pays.

Si Apple peut désormais demander ce remboursement, c’est parce que la Cour suprême des États-Unis a récemment invalidé les droits de douane annoncés par Donald Trump l’an dernier. Par 6 voix contre 3, elle a jugé que l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ne donnait pas au président américain le pouvoir d’imposer de vastes droits de douane.

Cette décision dépasse largement le seul cas d’Apple. Des entreprises de nombreux secteurs, que ce soit la tech ou autres, cherchent désormais à récupérer les droits versés dans ce cadre, pour un total potentiel évalué à environ 166 milliards de dollars.

Le climat politique reste toutefois tendu. Il y a quelques jours, Donald Trump a déclaré qu’il se « souviendrait » des entreprises qui choisiraient de ne pas demander de remboursement, tout en critiquant celles qui engagent cette démarche.

Déjà 600 milliards de dollars d’investissements pour Apple

Apple peut raccrocher ce futur réinvestissement à une structure déjà en place. L’an dernier, le groupe a présenté l’American Manufacturing Program qui regroupe de nouveaux plans et des investissements existants avec un engagement de 600 milliards de dollars sur quatre ans en faveur de la fabrication et de l’innovation aux États-Unis.

Le programme continue d’ailleurs de s’élargir. À la fin mars, Apple a annoncé l’arrivée de nouveaux partenaires, dont Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics.