Apple ajoute 4 partenaires pour fabriquer des composants d’iPhone aux États-Unis
Quatre nouveaux partenaires rejoignent l’American Manufacturing Program d’Apple : TDK, Bosch, Cirrus Logic et Qnity Electronics. Apple leur consacre 400 millions de dollars d’ici 2030 dans le cadre de son engagement global de 600 milliards de dollars sur quatre ans en faveur de la fabrication et de l’innovation aux États-Unis.
De nouveaux partenaires pour les composants « Made in USA »
La logique du programme est lisible dans le détail des partenariats : chaque collaboration vise des composants critiques précis qui concernent des fonctionnalités identifiables dans les produits Apple, dont l’iPhone. Voici les nouveaux partenaires :
- TDK fabriquera pour la première fois sur le sol américain des capteurs TMR (tunnel magnetoresistance), intégrés aux iPhone vendus dans le monde entier pour assurer notamment la stabilisation de l’image.
- Bosch et TSMC, en collaboration avec Apple, produiront des circuits intégrés pour les nouveaux équipements de détection de Bosch dans une usine TSMC à Washington. Ces puces servent à la détection d’accident, au suivi dans l’application Exercice et les mesures d’altitude sur iPhone et Apple Watch.
- Cirrus Logic et GlobalFoundries développeront de nouvelles technologies de procédé de semi-conducteurs au niveau d’un site GlobalFoundries à New York, dont des puces avancées qui font fonctionner Face ID.
- Qnity Electronics et HD MicroSystems fourniront des matériaux et technologies pour la fabrication de semi-conducteurs, ciblant le calcul haute performance et l’IA.
Tim Cook, le patron d’Apple, a commenté l’arrivée des nouveaux partenaires :
Chez Apple, nous croyons au pouvoir de l’innovation et de la fabrication américaines, et nous sommes fiers de nous associer à encore plus d’entreprises pour produire des composants essentiels et des matériaux de pointe pour nos produits, ici même aux États-Unis. Aujourd’hui, nous nous associons à des partenaires de renommée mondiale tels que Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics afin de développer davantage la chaîne d’approvisionnement américaine d’Apple grâce à notre programme de fabrication aux États-Unis. C’est un nouvel exemple éloquent de ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’on investit dans l’ingéniosité américaine, et nous sommes ravis de construire l’avenir ensemble.