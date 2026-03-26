Quatre nouveaux partenaires rejoignent l’American Manufacturing Program d’Apple : TDK, Bosch, Cirrus Logic et Qnity Electronics. Apple leur consacre 400 millions de dollars d’ici 2030 dans le cadre de son engagement global de 600 milliards de dollars sur quatre ans en faveur de la fabrication et de l’innovation aux États-Unis.

De nouveaux partenaires pour les composants « Made in USA »

La logique du programme est lisible dans le détail des partenariats : chaque collaboration vise des composants critiques précis qui concernent des fonctionnalités identifiables dans les produits Apple, dont l’iPhone. Voici les nouveaux partenaires :

TDK fabriquera pour la première fois sur le sol américain des capteurs TMR (tunnel magnetoresistance), intégrés aux iPhone vendus dans le monde entier pour assurer notamment la stabilisation de l’image.

fabriquera pour la première fois sur le sol américain des capteurs TMR (tunnel magnetoresistance), intégrés aux iPhone vendus dans le monde entier pour assurer notamment la stabilisation de l’image. Bosch et TSMC , en collaboration avec Apple, produiront des circuits intégrés pour les nouveaux équipements de détection de Bosch dans une usine TSMC à Washington. Ces puces servent à la détection d’accident, au suivi dans l’application Exercice et les mesures d’altitude sur iPhone et Apple Watch.

, en collaboration avec Apple, produiront des circuits intégrés pour les nouveaux équipements de détection de Bosch dans une usine TSMC à Washington. Ces puces servent à la détection d’accident, au suivi dans l’application Exercice et les mesures d’altitude sur iPhone et Apple Watch. Cirrus Logic et GlobalFoundries développeront de nouvelles technologies de procédé de semi-conducteurs au niveau d’un site GlobalFoundries à New York, dont des puces avancées qui font fonctionner Face ID.

développeront de nouvelles technologies de procédé de semi-conducteurs au niveau d’un site GlobalFoundries à New York, dont des puces avancées qui font fonctionner Face ID. Qnity Electronics et HD MicroSystems fourniront des matériaux et technologies pour la fabrication de semi-conducteurs, ciblant le calcul haute performance et l’IA.

Tim Cook, le patron d’Apple, a commenté l’arrivée des nouveaux partenaires :