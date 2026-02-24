Apple annonce que la fabrication des Mac mini aura lieu aux États-Unis plus tard cette année avec Foxconn aux commandes. Cela se fera dans l’usine à Houston au Texas, comme l’a annoncé l’entreprise au Wall Street Journal. Cela fait partie de l’engagement d’Apple à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici août 2029.

Des Mac mini « Made in USA » pour bientôt

Les Mac mini produits aux États-Unis seront vendus exclusivement aux clients américains, la fabrication asiatique au Vietnam et en Chine restant en charge des commandes pour le reste du monde.

L’annonce du jour fait écho à une autre annonce : c’est également au Texas à Austin que Foxconn a commencé à assembler le Mac Pro en 2019 durant le premier mandat de Donald Trump. Le Mac mini à Houston s’inscrit dans la même logique, cette fois sous le second mandat du président américain.

L’opération ne se limite pas à l’assemblage : Apple prévoit d’acheter plus de 100 millions de puces à l’usine de TSMC en Arizona cette année selon David Tom, directeur mondial des achats de la firme, soulignant l’ampleur de la réorientation industrielle américaine engagée.

Le Mac mini représentait l’an dernier seulement 5 % des ventes de Mac mondiales d’Apple selon le cabinet d’études Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), ce qui en fait l’un des produits les plus confidentiels de la marque. Il a néanmoins bénéficié en 2024 de son premier redesign majeur depuis 2010, avec un format compact et la présence des puces M4 et M4 Pro.

En complément, le Wall Street Journal partage une vidéo montrant les coulisses des usines GlobalWafers et TSMC en Arizona. Celles-ci servent à Apple à créer des puces aux États-Unis.