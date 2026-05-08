xAI propose aujourd’hui au téléchargement une mise à jour de Grok qui ajoute son mode vocal au niveau de CarPlay d’Apple. Il y a eu un teasing il y a peu et c’est désormais disponible pour tout le monde.

L’IA Grok débarque sur CarPlay

Les propriétaires d’une voiture Tesla avaient déjà le droit à Grok. Désormais, n’importe quelle voiture compatible avec CarPlay peut profiter de l’intelligence artificielle et lui poser des questions. La vidéo ci-dessous montre à quoi ressemble l’application et nous avons le droit à un exemple d’une requête vocale.

Your commute just got smarter Talk to me hands free — now on Apple CarPlay pic.twitter.com/ZuMzC9D9jH — Grok (@grok) May 7, 2026

Pour rappel, Apple autorise les assistants vocaux tiers dans CarPlay depuis iOS 26.4. Les développeurs doivent mettre à jour leurs applications pour proposer cette option. Ils doivent également obtenir le feu vert d’Apple. C’est chose faite ici pour Grok.

Apple impose quelques éléments aux développeurs. Lorsque l’utilisateur fait une requête vocale à un assistant tiers, l’application de l’assistant en question doit s’afficher au premier plan sur l’écran central de la voiture au niveau de CarPlay. De plus, l’application peut afficher jusqu’à quatre boutons pour réaliser différentes actions. En revanche, Apple ne permet pas aux applications d’afficher du texte ou des images lorsqu’une requête est formulée. L’idée est d’avoir uniquement de la voix pour que le conducteur garde les yeux sur la route et ne soit pas distrait.

D’autres chatbots IA sont déjà disponibles sur CarPlay, dont ChatGPT et Perplexity. Voilà maintenant que Grok s’ajoute à la liste.

Grok est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.