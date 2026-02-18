Avec iOS 26.4, Apple autorise pour la première fois les chatbots d’intelligence artificielle tiers (comme ChatGPT, Gemini et Claude) à fonctionner au niveau de CarPlay via un nouvel écran de contrôle vocal optimisé pour la conduite. Jusqu’ici, les utilisateurs de CarPlay étaient limités à Siri pour toute interaction vocale en voiture.

Les chatbots IA arrivent sur CarPlay

Apple intègre les applications conversationnelles vocales comme nouveau type d’application pour CarPlay dans son CarPlay Developer Guide. Les groupes comme OpenAI, Google et Anthropic devront mettre à jour leurs applications et intégrer un droit spécifique pour activer la compatibilité, ainsi qu’un écran visuel dédié aux interactions vocales.

Cette ouverture s’inscrit dans la logique historique de CarPlay qui accepte les applications tierces depuis longtemps mais en restreint les catégories pour limiter la distraction au volant. C’est cette contrainte qui avait jusqu’ici exclu de facto toute IA conversationnelle.

L’accès accordé est délibérément circonscrit. Les chatbots IA pourront répondre à des requêtes en mode mains-libres, mais n’auront aucun accès aux fonctions du véhicule ni à celles de l’iPhone. Surtout, aucun mot d’activation ne sera disponible : l’utilisateur devra ouvrir manuellement l’application avant de pouvoir interagir, là où Siri reste activable instantanément par la voix.

Autrement dit, Apple concède un terrain d’expression aux chatbots IA tout en maintenant un système fonctionnel clair en faveur de son propre assistant.

Pour rappel, iOS 26.4 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et les testeurs publics, avec une sortie finale prévue au printemps.