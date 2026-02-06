Apple va autoriser les assistants vocaux concurrents de Siri dans CarPlay d’ici quelques mois, selon Bloomberg, ce qui devrait correspondre à l’arrivée d’iOS 27. ChatGPT, Claude, Gemini et d’autres chatbots d’intelligence artificielle pourront s’installer dans l’interface automobile pour la première fois.

Ce revirement stratégique enterre une décennie de monopole. Jusqu’à présent, Siri constituait l’unique option de commande vocale tolérée dans la voiture. OpenAI, Anthropic et Google vont désormais pouvoir déployer des versions leurs applications intégrant un mode vocal avec CarPlay.

Le conducteur pourra par exemple interroger ChatGPT pour obtenir des recommandations de restaurants sans lâcher le volant. Les clients d’Apple réclament cette possibilité depuis un moment, mais rien ne garantit que les développeurs tiers exploiteront effectivement cette opportunité.

Cette ouverture intervient dans un contexte de contournements massifs. Les utilisateurs accèdent déjà aux applications d’IA sur leur iPhone et mènent des conversations via le haut-parleur de la voiture, mais l’expérience reste bancale et fonctionne en dehors de CarPlay.

Beaucoup se tournent vers ChatGPT, Gemini et autres assistants vocaux pour des questions et requêtes plus larges qui dépassent les capacités de Siri. L’assistant d’Apple reste cantonné à la gestion de la lecture musicale, l’envoi de messages et la navigation.

Des garde-fous pour préserver Siri

Apple va imposer des restrictions strictes pour limiter la portée de cette ouverture des chatbots IA vocaux. La firme de Cupertino refusera de laisser les utilisateurs remplacer le bouton Siri dans CarPlay ou modifier le mot d’activation qui active l’assistant. Les conducteurs devront obligatoirement ouvrir l’application dédiée pour activer le contrôle vocal tiers.

Les développeurs pourront néanmoins configurer leurs applications pour que le mode vocal se lance automatiquement à l’ouverture, ce qui devrait simplifier l’expérience utilisateur. Cette architecture technique préserve la mise en avant de Siri tout en autorisant l’usage des concurrents. Un compromis qui traduit la tension entre ouverture contrainte et protection de l’écosystème.

Apple prévoit un Siri amélioré

En parallèle de cette concession, Apple va renforcer son propre assistant, notamment grâce à un partenariat avec Google pour utiliser Gemini. La société prévoit de mettre à jour Siri cette année avec une fonction baptisée en interne World Knowledge Answers. Cette nouveauté ajoutera des capacités de recherche Web similaires à ChatGPT et un outil capable de résumer les informations en ligne.

Cette contre-offensive vise à combler l’écart qui s’est creusé entre Siri et les modèles de langage conversationnels. Apple tente ainsi de limiter l’hémorragie d’utilisateurs vers les plateformes tierces en rattrapant son retard.