Après un faux départ en janvier, l’application Apple Music Classical se met à jour aujourd’hui pour supporter aussi bien CarPlay que Siri. On retrouve également des améliorations de la stabilité et des performances.

Support de CarPlay et Siri pour Apple Music Classical

Apple avait un peu surpris en début d’année, puisque son application Apple Music Classical avait été mise à jour avec CarPlay. La surprise vient du fait que la mise à jour a été retirée au bout de quelques heures sur l’App Store. Nous voilà presque un an plus tard et le support est réellement disponible pour tout le monde. Il n’est pas précisé pourquoi il y a eu un tel écart entre la version de janvier et celle d’aujourd’hui.

Pour rappel, le service de streaming consacré à la musique classique a fait ses débuts en mars 2023. Il était au départ question d’une disponibilité sur iPhone. En mai, l’application a débarqué sur les smartphones Android. En novembre, ce fut le tour de l’iPad. Et maintenant, voilà que CarPlay peut en profiter.

Apple Music Classical nécessite un abonnement à Apple Music. Il faut donc payer 10,99€/mois pour une personne, 16,99€/mois pour une famille (six personnes) ou 5,99€/mois pour un étudiant.

Les éléments suivants sont mis en avant par Apple :