C’est le jour J, Apple Music Classical est désormais disponible au téléchargement pour tout le monde. Certains ont pu récupérer hier la nouvelle application de streaming pour la musique classique. Aujourd’hui, tout le monde peut en profiter.

C’est parti pour Apple Music Classical

Comme le nom l’indique, l’application se concentre sur la musique classique. Pourquoi une application séparée plutôt qu’intégrer les morceaux dans l’application principale ? Parce qu’il y a de nombreuses données à prendre en compte pour recherche telle ou telle musique classique. Ce n’est pas nécessaire pour les musiques actuelles, où le simple fait de chercher un artiste et le nom d’un morceau suffit.

Apple Music Classical permet également aux débutants de se familiariser avec ce genre grâce à des centaines de playlists, des biographies de compositeurs et des guides approfondis de nombreuses œuvres essentielles.

Apple met en avant plusieurs éléments :

Bénéficiez d’un accès illimité au plus grand catalogue de musique classique au monde (plus de 5 millions de morceaux), allant des nouvelles sorties aux chefs-d’œuvre incontournables, en passant par des milliers d’albums exclusifs.

La recherche par compositeur, œuvre, chef d’orchestre ou même numéro de catalogue vous permet de trouver instantanément des enregistrements spécifiques.

Profitez d’une qualité audio optimale (jusqu’à 192 kHZ/24 bits haute résolution sans perte) et écoutez des milliers d’enregistrements en audio spatial au format Dolby Atmos pour une expérience encore plus immersive.

Sachez exactement quel artiste et quel morceau vous écoutez grâce à des métadonnées complètes et précises.

Apprenez tout en écoutant, avec des milliers de biographies de compositeurs, des descriptions d’œuvres essentielles et bien plus encore.

Écoutez via AirPlay sur les appareils sans fil compatibles.

Pas de surcoût

L’application Apple Music Classical est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Cela concerne au départ l’iPhone et non les autres supports (cela viendra plus tard). Il est techniquement possible de l’utiliser sur iPad, mais ce sera l’application iPhone et non une version optimisée pour la tablette.

Il est nécessaire d’avoir au moins iOS 15.4 pour profiter d’Apple Music Classical. Aussi, il faut avoir un abonnement à Apple Music. La bonne nouvelle est qu’il ne s’agit pas d’un abonnement en plus. Toute personne qui a Apple Music peut profiter de la musique classique sur l’application dédiée, sans surcoût. Pour rappel, l’abonnement est de 10,99€/mois. Il y a aussi une offre étudiante à 5,99€/mois et une offre famille (6 personnes) à 16,99€/mois.