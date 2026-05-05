Amazon poursuit la refonte de son écosystème mobile. Outre de nouvelles fonctionnalités pour la version iOS d’Amazon Photos, le géant du e-commerce renforce aussi son application principale avec davantage d’intelligence artificielle, de recherche visuelle et de recommandations personnalisées.

Amazon Photos met les souvenirs au premier plan

La nouvelle version d’Amazon Photos abandonne l’ouverture classique sur une simple grille d’images. L’application affiche désormais un carrousel de souvenirs générés automatiquement : vacances, anniversaires, week-ends ou moments familiaux sont regroupés pour être relus en plein écran. La fonction est uniquement disponible pour les abonnés Prime.

La fonction « Ce jour-là » gagne aussi en visibilité et fait remonter les photos prises à la même date les années précédentes. Amazon améliore également la recherche en langage naturel, afin de retrouver une image en décrivant une scène, une période ou un contexte.

L’application Amazon devient plus intelligente

Rufus et Lens Live au cœur de l’expérience d’achat

Dans l’app principale Amazon Shopping, l’évolution la plus importante concerne l’intégration de l’IA. Rufus, l’assistant d’achat conversationnel d’Amazon, permet de poser des questions sur un produit, de comparer des modèles ou bien encore d’obtenir des recommandations plus contextualisées.

Amazon mise aussi sur Lens Live, une recherche visuelle capable d’analyser ce que filme la caméra du smartphone pour proposer des produits similaires dans un carrousel interactif. L’utilisateur peut ainsi identifier un objet, consulter des alternatives, ajouter un article au panier ou demander à Rufus des précisions sur les caractéristiques.

Pour les abonnés Prime, Amazon Photos conserve le stockage illimité des photos en pleine résolution, avec 5 Go de vidéo inclus. Les extensions vidéo débutent à 0,99 euro par mois, et montent jusqu’à 11,99 euros pour 2 To.