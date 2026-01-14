C’est la fin pour Setapp Mobile, cette boutique d’applications iOS alternative à l’App Store qui a été possible en Europe grâce au DMA. L’éditeur MacPaw annonce qu’il mettra fin à la boutique le 16 février 2026.

Au revoir Setapp Mobile sur iPhone

Sur son site, MacPaw indique :

Setapp Mobile fermera ses portes le 16 février 2026 en raison de conditions commerciales complexes et en constante évolution qui ne correspondent pas au modèle commercial actuel de Setapp. Toutes les applications Setapp Mobile seront retirées de la plateforme à cette date. Si vous avez utilisé des applications via Setapp Mobile, veillez à transférer vos données à l’avance car elles ne seront plus accessibles après la suppression.

Setapp Mobile a fait ses débuts sur iPhone en mai 2024, après AltStore PAL. L’idée est que les utilisateurs d’iPhone européens sont en mesure de télécharger cette boutique d’applications depuis Internet afin de télécharger des applications iOS sans passer par l’App Store.

Il faut savoir que Setapp Mobile se différencie d’AltStore PAL et de l’Epic Games Store. En effet, l’accès aux applications nécessite un abonnement. C’est un modèle similaire à Netflix où l’utilisateur paie un abonnement mensuel et a accès à tout le catalogue. Mais la formule n’a visiblement pas pris sur iPhone. D’autre part, la plupart des applications disponibles l’étaient aussi sur l’App Store.

Apple ne communique pas de chiffres officiels sur le nombre d’utilisateurs qui passent par des alternatives à l’App Store, comme AltStore PAL et l’Epic Games Store, sur iOS. Il est donc difficile de savoir si le succès est au rendez-vous.