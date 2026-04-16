Apple commence à esquisser plus clairement sa vision des prochaines années. Dans une récente interview, Greg Joswiak et John Ternus ont laissé entrevoir deux directions majeures pour l’avenir de la gamme : d’un côté, une évolution profonde du MacBook autour d’une approche plus fine, plus silencieuse et plus intelligente ; de l’autre, la conviction que les lunettes connectées finiront tôt ou tard par s’imposer comme une catégorie incontournable. Sans annoncer de nouveaux produits, les deux dirigeants ont surtout dessiné une trajectoire, celle d’une informatique moins visible, plus contextuelle et davantage centrée sur l’usage que sur la simple fiche technique.

Apple ne veut pas fusionner l’iPad et le Mac

Premier point clarifié : Apple ne semble toujours pas vouloir céder au fantasme d’un appareil hybride capable d’être à la fois un iPad et un MacBook. Pour ses dirigeants, cette convergence créerait surtout des compromis nuisibles aux deux familles de produits. La stratégie actuelle consiste donc moins à mélanger les catégories qu’à fluidifier leur continuité, afin que l’utilisateur passe de l’une à l’autre sans friction.

Cette logique permet aussi de mieux comprendre ce qui se prépare du côté du Mac. Apple ne chercherait pas un gadget spectaculaire, mais une redéfinition plus discrète du portable, avec un châssis toujours plus fin, une meilleure gestion thermique et une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle au système lui-même. « La révolution, ce n’est pas un nouveau design », déclare ainsi Ternus. « C’est un ordinateur qui n’est jamais chaud, jamais bruyant, et qui sait ce que vous allez faire. »

Le MacBook de demain serait moins bruyant, plus autonome et plus contextuel

Dans cette vision, la vraie rupture ne viendrait donc pas d’un écran pliable ou d’un design extravagant, mais d’un ordinateur capable d’anticiper davantage les besoins de l’utilisateur. Apple relie clairement cette évolution à ses puces maison, à l’essor du Neural Engine et aux progrès réalisés dans l’informatique spatiale autour de visionOS.

Les lunettes connectées ne seraient plus une hypothèse lointaine

Le passage le plus marquant de l’entretien concerne toutefois les smartglasses. Joswiak et Ternus n’ont pas officialisé un produit, mais ils ont laissé entendre que cette catégorie leur semblait inévitable à long terme. « Tout ce que nous avons appris sur la performance par watt dans un casque rend le prochain MacBook meilleur. Tout ce que nous avons appris sur l’attention et les interfaces consultables d’un coup d’œil rend les lunettes inévitables. » affirme Joz. Le raisonnement est simple : si l’on peut proposer une autonomie de 24 heures, une interface discrète, un affichage de qualité et des interactions naturelles mêlant voix, regard et gestes, alors les lunettes deviennent le prolongement logique de l’informatique personnelle.

Une continuité d’expérience plutôt qu’un produit unique

Ce qui se dessine chez Apple n’est donc pas la fusion de toutes les machines en un seul objet, mais un écosystème où le Mac, l’iPad, le Vision Pro et, un jour peut-être, les lunettes partagent une intelligence commune. L’objectif n’est pas d’effacer les catégories, mais de rendre les transitions entre appareils quasi invisibles entre elles.

En filigrane, Apple donne ainsi une idée assez nette de son cap : l’avenir ne sera pas seulement plus mobile ou plus puissant, il sera plus diffus, plus personnel et moins dépendant d’un écran que l’on doit constamment sortir ou tenir en main. Si cette promesse se concrétise, les lunettes connectées pourraient bien devenir le prochain grand terrain d’expression de la marque.