Apple prépare son entrée sur le marché des lunettes connectées avec un lancement prévu d’ici fin 2026, selon Bloomberg. Ce projet, qui place la firme de Cupertino en concurrence directe avec les Meta Ray-Ban et le système Android XR Google, marque une étape clé.

Des lunettes Apple similaires aux Ray-Ban Meta

Les futures lunettes connectées d’Apple embarqueront des caméras, des micros et des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Elles permettront de prendre des photos, enregistrer des vidéos, fournir des traductions, offrir des itinéraires détaillés, jouer de la musique, passer des appels et répondre à des questions sur l’environnement de l’utilisateur. Cependant, elles n’incluront pas de réalité augmentée, un choix qui distingue ce produit des ambitions à long terme d’Apple dans ce domaine.

Siri jouera un rôle central dans l’expérience utilisateur. Apple travaille activement à améliorer son assistant vocal d’ici le lancement. Un employé d’Apple a confié que ces lunettes, bien que similaires aux Meta Ray-Ban, seront « mieux conçues ». Contrairement aux lunettes de Meta, qui s’appuient sur Meta Llama et Google Gemini, celles d’Apple utiliseront des modèles d’IA du fabricant d’iPhone.

Une étape vers la réalité augmentée

Apple accélère le développement de ce projet. D’ici la fin 2025, la société prévoit de produire des prototypes en grande quantité pour des tests approfondis avant une production de masse et une présentation officielle.

Ces lunettes connectées constituent une première étape vers un objectif plus ambitieux : des lunettes de réalité augmentée légères. Cependant, des obstacles technologiques, comme la miniaturisation des puces et des batteries, repoussent ce rêve à plusieurs années. En attendant, ce modèle de 2026 servira de tremplin pour tester le marché et affiner les technologies.

Une grande question sans réponse pour le moment est : quel sera le prix de la paire de 2026 ? On peut se douter que ce ne sera pas comme l’Apple Vision Pro qui coûte 3 999 euros. Du côté des Ray-Ban Meta, la paire est à 329 euros.