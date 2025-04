Alors que les lunettes de réalité augmentée restent un objectif ambitieux et complexe, Apple s’apprête à lancer un modèle intermédiaire. D’après Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino développe actuellement des lunettes connectées intégrant caméras et micros, à l’instar du modèle Ray-Ban de Meta. Ce produit servirait de transition avant l’arrivée de véritables lunettes connectée avec réalité augmentée.

Une paire de transition, mais stratégique

Malgré ce détour technologique, les lunettes restent une priorité absolue pour le patron d’Apple. Tim Cook est obsédé par ce projet et « ne se préoccupe de rien d’autres », selon un ingénieur de l’entreprise. « C’est la seule chose à laquelle il consacre vraiment son temps du point de vue du développement des produits », ajoute l’ingénieur. L’objectif : proposer un appareil de référence sur le marché, avant la concurrence.

En attendant que toutes les technologies nécessaires arrivent à maturité, Apple mise sur une approche plus modeste. Ce produit intermédiaire ferait la part belle à Siri et à l’intelligence visuelle, éléments centraux de la stratégie d’intelligence artificielle de la société. Toutefois, la firme reste prudente sur les questions de vie privée, notamment en ce qui concerne la capture de photos et vidéos par les lunettes, un point qui pourrait la distinguer de Meta.

Des défis technologiques majeurs

Créer de véritables lunettes connectées avec réalité augmentée demande encore de nombreuses avancées. Apple doit notamment concevoir des écrans à ultra-haute définition, un processeur performant, une batterie miniature capable de tenir plusieurs heures, et surtout, proposer des usages aussi attractifs que ceux de l’iPhone. Tous ces éléments devront également être produits à grande échelle, à un prix accessible.

En face, Meta ne reste pas inactif. Le groupe a déjà dévoilé son prototype de lunettes de réalité augmentée, Orion, dont le coût se chiffre en dizaines de milliers de dollars. La production de masse reste lointaine, mais la course est lancée. Tim Cook n’a qu’une idée en tête : gagner cette course.